गॅसऐवजी इंडक्शनचा ट्रेंड! पण वीज बिलावर काय परिणाम होतो? १ तासात किती युनिट वीज वापरतो?

Vrushal Karmarkar

भारतीय घरांमध्ये इंडक्शन कुकटॉप्सचा झपाट्याने होणारा स्वीकार देशाच्या वीज वापराच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल घडवून आणत आहे.

ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोच्या मते, इलेक्ट्रिक कुकिंगकडे होणाऱ्या या बदलामुळे पॉवर ग्रिडवर १३ ते २७ गिगावॅट्सचा लक्षणीय अतिरिक्त भार पडू शकतो. ही वाढ विशेषतः चिंताजनक आहे.

कारण ती सकाळ आणि संध्याकाळच्या विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या काळातच होत आहे. इंडक्शन कुकटॉप्ससमोरील सर्वात मोठे आव्हान ते किती वीज वापरतात हे नाही.

सर्वात मोठी समस्या ही आहे की ते वीज केव्हा वापरतात. बहुतेक कुटुंबे त्यांचा वापर सकाळच्या नाश्त्याच्या आणि रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी करतात, ज्या आधीच सर्वाधिक वीज वापराच्या वेळा असतात.

जर भारतातील इंडक्शन कुकटॉप्सची संख्या ३० ते ४० दशलक्ष झाली, तर केवळ याच तासांमधील अतिरिक्त मागणी २७ गिगावॅट्सपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे वीज वितरण प्रणालीवर प्रचंड दबाव येईल.

या वाढलेल्या मागणीचा परिणाम केवळ राष्ट्रीय वीज निर्मितीवरच होणार नाही, तर स्थानिक पायाभूत सुविधांवरही दबाव येईल.

निवासी भागांना वीजपुरवठा करणारे ट्रान्सफॉर्मर आणि सबस्टेशन्स ओव्हरलोड होण्याची शक्यता आहे. यामुळे व्होल्टेजमध्ये चढउतार, कार्यक्षमतेत घट आणि स्थानिक पातळीवर वीजपुरवठा खंडित होण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

विजेचा वापर उपकरण कसे वापरले जाते यावर अवलंबून असतो. २०००-वॅटचा इंडक्शन कुकटॉप एक तास सतत वापरल्यास अंदाजे दोन युनिट वीज वापरतो.

१००० ते १२०० वॅटच्या मध्यम सेटिंगवर, वापर प्रति तास अंदाजे एक ते १.२ युनिटपर्यंत कमी होतो. बहुतेक घरांमध्ये दररोज १५ ते ३० मिनिटे कुकटॉप वापरला जातो.

ज्यासाठी साधारणपणे ०.५ ते १ युनिट वीज वापरली जाते. गेल्या काही महिन्यांत इंडक्शन कुकटॉप्सच्या लोकप्रियतेत मोठी वाढ झाली आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मागणीत ३० पटींची वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. मागणीतील या अचानक वाढीमुळे बाजारात परवडणाऱ्या मॉडेल्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे किमतींमध्येही वाढ झाली आहे.

सॅन्टोरिनी ते शिमला… घोडेस्वारी, गाढव राईडसाठी कडक नियम का केले? जाणून घ्या कारण...

tourist safety guidelines animal rides

|

ESakal

वाचा सविस्तर...