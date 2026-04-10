सॅन्टोरिनी ते शिमला… घोडेस्वारी, गाढव राईडसाठी कडक नियम का केले? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar
पर्वतांच्या दऱ्यांमधून घोड्यावर बसून प्रवास करायला किंवा वाळवंटात उंटावर बसून फिरायला अनेक लोक उत्सुक असतील. तुम्ही त्यांच्यापैकी एक आहात का?
तसे असल्यास, तुमची मजा बाजूला ठेवा आणि विचार करा, की जर तुमच्या वजनामुळे केवळ या मजेवरच नव्हे, तर तुमच्या संपूर्ण सुट्टीवर विरजण पडले तर?
जर तुम्ही त्या प्राण्यासाठी खूप जड असल्यामुळे तुम्हाला त्याच्यावर स्वार होण्यास मनाई केली गेली तर? हे तुम्हाला विचित्र वाटू शकते, पण जगभरातील अनेक पर्यटन स्थळांमध्ये हे वास्तव बनत आहे.
असे नियम बनवले जात आहेत जे प्राण्यांना एका विशिष्ट वजन मर्यादेपेक्षा जास्त वजन करण्यापासून रोखतात. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही ती वजन मर्यादा ओलांडली, तर स्वार होणे बेकायदेशीर देखील ठरू शकते.
आता प्रश्न केवळ तुमच्या आनंदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. प्रश्न हा आहे की, तुम्ही ज्या प्रवासाचा आनंद घेत आहात, तो प्राण्यांसाठी वेदनादायी ठरला आहे का?
अशा परिस्थितीत, हे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की तुमचे वाढते वजन केवळ तुमच्या सुट्ट्यांची मजाच कमी करत नाही, तर तुमच्या सुट्ट्यांना बेकायदेशीर देखील ठरवू शकते.
घोडे आणि गाढवांवर स्वार होण्याची प्रथा केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही अनेक दशकांपासून आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून लोकांचा आनंद हा प्राण्यांसाठी शिक्षा बनत चालला आहे.
परिणामी, जगातील अनेक देश आता प्राण्यांच्या सुरक्षेबाबत कठोर झाले आहेत. नवीन नियम लागू करत आहेत.
ग्रीसमधील सँटोरिनी येथे, २०१८ पासून, १०० किलोपेक्षा जास्त वजन असलेल्या व्यक्तींना गाढवावर स्वार होता येत नाही, असा एक स्पष्ट नियम आहे.
दुसरा महत्त्वाचा नियम असा आहे की, इजा किंवा अस्वस्थता टाळण्यासाठी, एखादा प्राणी त्याच्या स्वतःच्या शरीराच्या वजनाच्या केवळ २०% पर्यंतच भार वाहून नेऊ शकतो.
स्पेनमधील मिहास येथेही "गाढव टॅक्सी"साठी प्रवासी आणि वजनाची मर्यादा आहे. प्राण्यांना विश्रांतीसाठी वेळ दिला जाईल याची खात्री करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
याव्यतिरिक्त, ८० किलोपेक्षा जास्त वजन असलेल्या कोणालाही गाढवावर स्वार होण्याची परवानगी नाही. इजिप्तमधील गिझा पिरॅमिड्समध्ये उंट, घोडे आणि गाढवांच्या स्वारीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
