AC सोबत एक नाही इतक्या वॉरंटी मिळतात; खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar

एसी खरेदी करताना

उन्हाळ्यात एसी घेताना लोक फीचर्स आणि डिस्काउंटकडे जास्त लक्ष देतात. पण वॉरंटी किती वर्षांची आहे हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

बहुतेक लोकांना फक्त 1 वर्षाची वॉरंटी माहिती

अनेकांना वाटतं एसीसोबत फक्त 1 वर्षाची वॉरंटी मिळते. पण प्रत्यक्षात एसीवर 3 प्रकारच्या वॉरंटी असू शकतात.

पहिली वॉरंटी – प्रॉडक्ट वॉरंटी

सामान्यतः कंपनी एसीवर 1 वर्षाची प्रॉडक्ट वॉरंटी देते. यात मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट कव्हर होतात, पण फिजिकल डॅमेज कव्हर होत नाही.

दुसरी वॉरंटी – कंप्रेसर वॉरंटी

अनेक कंपन्या कंप्रेसरवर 5 ते 10 वर्षांपर्यंत वॉरंटी देतात. एसीचा हा सर्वात महत्त्वाचा आणि महागडा भाग असतो.

ऑनलाइन खरेदी करताना

ऑनलाइन एसी खरेदी करताना कंपनी नेमकी किती वर्षांची कंप्रेसर वॉरंटी देते हे नीट तपासणे आवश्यक आहे.

तिसरी वॉरंटी – मोटर आणि PCB वॉरंटी

काही कंपन्या एसीच्या मोटर आणि PCB (सर्किट बोर्ड) वरही वेगळी वॉरंटी देतात. ही माहिती आधीच जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

वॉरंटी माहित नसल्यास खर्च वाढू शकतो

एसीचा एखादा भाग खराब झाल्यास तो वॉरंटीमध्ये आहे की नाही हे माहित नसल्यास दुरुस्तीसाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागू शकतात.

