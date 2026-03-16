AC सोबत एक नाही इतक्या वॉरंटी मिळतात; खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
उन्हाळ्यात एसी घेताना लोक फीचर्स आणि डिस्काउंटकडे जास्त लक्ष देतात. पण वॉरंटी किती वर्षांची आहे हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
अनेकांना वाटतं एसीसोबत फक्त 1 वर्षाची वॉरंटी मिळते. पण प्रत्यक्षात एसीवर 3 प्रकारच्या वॉरंटी असू शकतात.
सामान्यतः कंपनी एसीवर 1 वर्षाची प्रॉडक्ट वॉरंटी देते. यात मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट कव्हर होतात, पण फिजिकल डॅमेज कव्हर होत नाही.
अनेक कंपन्या कंप्रेसरवर 5 ते 10 वर्षांपर्यंत वॉरंटी देतात. एसीचा हा सर्वात महत्त्वाचा आणि महागडा भाग असतो.
ऑनलाइन एसी खरेदी करताना कंपनी नेमकी किती वर्षांची कंप्रेसर वॉरंटी देते हे नीट तपासणे आवश्यक आहे.
काही कंपन्या एसीच्या मोटर आणि PCB (सर्किट बोर्ड) वरही वेगळी वॉरंटी देतात. ही माहिती आधीच जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
एसीचा एखादा भाग खराब झाल्यास तो वॉरंटीमध्ये आहे की नाही हे माहित नसल्यास दुरुस्तीसाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागू शकतात.
Where Does Airplane Toilet Waste Go
