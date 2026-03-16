GK: विमानात टॉयलेट फ्लश केल्यावर घाण नेमकी कुठे जाते? ९९% लोकांना माहीत नाही उत्तर

Anushka Tapshalkar

विमानातील टॉयलेटचं पाणी कुठे जातं?

अनेकांना वाटतं की विमानातील टॉयलेटचं वेस्ट आकाशातून खाली टाकलं जातं. पण प्रत्यक्षात असं अजिबात होत नाही.

Where Does Airplane Toilet Waste Go

वॅक्यूम सिस्टीमचा वापर

विमानातील टॉयलेट फ्लश केल्यावर वॅक्यूम सिस्टीमद्वारे कचरा जोराने खेचला जातो.

सीलबंद टाकीत साठवण

हा सर्व कचरा विमानाच्या मागील बाजूला असलेल्या सीलबंद स्टोरेज टँकमध्ये साठवला जातो.

निळं द्रव कशासाठी?

टॉयलेटमध्ये दिसणारं निळ्या रंगाचं द्रव हे डिसइन्फेक्टंट आणि डिओडोरायझरकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा, जेणेकरून मी त्याचे मराठीत पुनर्लेखन करू शकेन.असतं.

दुर्गंधी आणि कचरा नियंत्रण

हे निळं द्रव कचरा विघटन करण्यात मदत करतं आणि उड्डाणादरम्यान दुर्गंधी कमी ठेवतं.

लँडिंगनंतर काय होतं?

विमान लँड झाल्यानंतर ग्राउंड स्टाफ विशेष पाइप जोडून टँकमधील कचरा बाहेर काढतात.

पुढे कुठे जातो कचरा?

हा कचरा खास डिस्पोजल ट्रकमधून सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये नेला जातो—जसं जमिनीवरील सांडपाणी प्रक्रिया केली जाते तसं

