जगात मृत्युदंड देण्याचे किती मार्ग आहेत? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

मृत्युदंड

मृत्युदंड ही केवळ एक शिक्षा नाही तर शतकानुशतके टिकून राहिलेली एक क्रूर परंपरा आहे. मानवतेच्या उदयापासून ते आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत, इतिहास स्वतःच अगणित असू शकतो.

सुरुवात

परंतु प्रश्न असा आहे: मृत्युदंड कसा दिला जातो? मृत्युदंडाची सुरुवात कधी झाली? कोणत्या देशांमध्ये अजूनही कोणत्या पद्धती वापरल्या जातात?

पद्धती

जगभरात मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या पद्धती काळानुसार, समाजानुसार आणि तंत्रज्ञानानुसार विकसित झाल्या आहेत. परंतु एक गोष्ट खरी आहे. एखाद्याला फाशी देणे वाटते तितके सोपे नाही.

शिरच्छेद

आजही अनेक देश मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या विविध पद्धती वापरतात. ज्यात फाशी देणे, गोळीबार करणे, इंजेक्शन देणे, वीजेचा धक्का देणे आणि शिरच्छेद करणे यांचा समावेश आहे.

फाशी

सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे फाशी देणे, जी अजूनही आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये कायदेशीररित्या लागू आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण, जपान आणि मलेशियासारख्या देशांमध्ये, फाशी ही शिक्षेचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे.

लॉन्ग ड्रॉप

लॉन्ग ड्रॉप, म्हणजे कैद्याला इतक्या उंचीवरून खाली पाडणे की त्याची मान लगेच मोडेल, ही सर्वात प्रमाणित पद्धत मानली जाते.

त्वरित मृत्यू

अनेक देशांमध्ये, कैद्यांना फाशी देण्याच्या एक दिवस आधी दोरीची लांबी निश्चित करण्यासाठी त्याचे वजन केले जाते. ज्यामुळे त्वरित मृत्यू होईल. जर गणना चुकीची असेल तर शिरच्छेदासारखे भयानक परिणाम शक्य आहेत.

प्राणघातक इंजेक्शन

दुसरीकडे, प्राणघातक इंजेक्शन हा मृत्युदंडाचा एक आधुनिक प्रकार मानला जातो. ही पद्धत चीन, अमेरिका आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते.

क्लीन डेथ

काहींमध्ये तीन रसायने दिली जातात. पहिले बेशुद्धी निर्माण करते, दुसरे शरीराला अर्धांगवायू करते आणि तिसरे हृदयाचे ठोके थांबवते. याला क्लीन डेथ म्हणतात.

तासन्तास त्रास

परंतु कधीकधी, जर इंजेक्शन चुकीचे असेल किंवा औषधे मंद गतीने काम करत असतील तर कैद्याला तासन्तास त्रास सहन करावा लागतो. अमेरिकेत आणखी एक जुनी पद्धत म्हणजे इलेक्ट्रिक चेअर, म्हणजे विजेने मृत्यू.

इलेक्ट्रिक चेअर

कैद्याला खुर्चीला बांधले जाते. त्याच्या डोक्यावर एक ओला स्पंज आणि धातूची टोपी ठेवली जाते. नंतर डॉक्टर त्याला मृत घोषित करेपर्यंत त्याला ५०० ते २०००  दिले जातात.

नायट्रोजन वायू

अनेक राज्यांनी आता नायट्रोजन वायू पद्धत लागू केली आहे. ज्यामध्ये कैद्याला श्वास घेण्यासाठी फक्त नायट्रोजन दिले जाते आणि शरीर हळूहळू ऑक्सिजन गमावते आणि मरते.

गोळीबार

काही देशांमध्ये अजूनही गोळीबार पथके वापरली जातात. जिथे कैद्याला भिंतीला किंवा खांबाला बांधले जाते. पाच किंवा त्याहून अधिक निशानेबाज कैद्याच्या हृदयावर गोळ्या झाडतात.

शिरच्छेद

ही पद्धत इंडोनेशिया, येमेन, चीन आणि सोमालियामध्ये सामान्य आहे. सर्वात वादग्रस्त पद्धत म्हणजे शिरच्छेद करणे. २०२२ पर्यंत, ही अधिकृतपणे फक्त सौदी अरेबियामध्येच वापरली जात होती.

डोळ्यावर पट्टी

तेथे, दोषी व्यक्तीला तलवारीच्या एकाच वाराने सार्वजनिक ठिकाणी मृत्युदंड दिला जातो. कैद्याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली जाते. तो पांढरा पोशाख घालतो.

