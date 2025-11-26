उपग्रह वर्षानुवर्षे अवकाशात फिरत राहतात, मग त्यांना गंज का लागत नाही?

कारण

कारण काही महिने पृथ्वीवर बाहेर सोडलेला धातू देखील गंजू शकतो. परंतु उपग्रह वर्षानुवर्षे अवकाशाभोवती फिरत राहतात आणि गंजत नाहीत. चला यामागील कारण शोधूया.

ऑक्सिडेशन प्रक्रिया

गंजणे ही एक ऑक्सिडेशन प्रक्रिया आहे. जेव्हा लोखंड ओलाव्याच्या उपस्थितीत ऑक्सिजनशी प्रतिक्रिया करून आयर्न ऑक्साईड तयार करते तेव्हा गंज होतो. अवकाशात ऑक्सिजन नसतो.

रासायनिक प्रक्रिया

ऑक्सिजन रेणूंशिवाय, गंजण्यासाठी आवश्यक असलेली रासायनिक प्रक्रिया अशक्य आहे. गंजाला पाण्यासोबतच ऑक्सिजनचीही आवश्यकता असते. हवेतील ओलावा पृथ्वीवरील गोष्टींनाही गंजण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.

अॅल्युमिनियम

अवकाशात ओलावा नसतो. उपग्रह बांधताना अभियंते गंजणारे धातू टाळतात. अॅल्युमिनियम आणि त्याचे मिश्रधातू सामान्यतः वापरले जातात. कारण ते नैसर्गिकरित्या गंज-प्रतिरोधक असतात.

संरक्षणात्मक कोटिंग्ज

टायटॅनियम देखील वापरले जाते.कारण ते मजबूत आणि नैसर्गिकरित्या गंज-प्रतिरोधक असते. याव्यतिरिक्त, उपग्रहांवर विशेष संरक्षणात्मक कोटिंग्ज देखील लावले जातात.

रेडिएशन-प्रतिरोधक रंग

ज्यामध्ये सोन्याचा प्लेटिंग, निकेल प्लेटिंग, सिरेमिक कोटिंग्ज आणि रेडिएशन-प्रतिरोधक रंग यांचा समावेश आहे. हे कोटिंग्ज रासायनिक अभिक्रियांना प्रतिबंधित करतात आणि रेडिएशनचे नुकसान टाळतात.

सीलबंद प्रणाली

प्रत्येक उपग्रह पूर्णपणे सीलबंद प्रणाली म्हणून डिझाइन केला आहे. जो उपग्रहाच्या आतील भागाला हवा, ओलावा, धूळ किंवा इतर दूषित घटकांच्या संपर्कात येण्यापासून रोखतो.

सीलिंग

अगदी लहान गळती देखील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना नुकसान पोहोचवू शकतात. म्हणून सीलिंग अत्यंत अचूकतेने केले जाते. अवकाशातील उपग्रहांना धोका हा गंजण्यापासून नाही तर केवळ सूक्ष्म उल्कापिंडांपासून आहे.

घटक

म्हणूनच, उपग्रहांना कठोर पर्यावरणीय परिस्थितीचा सामना करावा लागत असला तरी, गंजण्यासाठी आवश्यक असलेले घटक अवकाशात नसतात.

