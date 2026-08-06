ट्रेनला किती चाके असतात? एका चाकाचं वजन किती असतं? आकडा जाणून व्हाल थक्क

Mansi Khambe

ट्रेनची चाके

लहानपणापासून आजपर्यंत, तुम्हाला ट्रेनबाबत अनेक प्रश्न पडले असतील. ज्यामध्ये ट्रेनला किती चाके असतात आणि त्यांचं वजन किती असतं?

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

ट्रेनच्या चाकांचे वजन

बहुतेक लोकांना वाटते की ती मोजणे खूप कठीण आहे. पण खूप सोपी पद्धत आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया की ट्रेनला किती चाके असतात आणि ती कशी मोजायची. तसेच रेल्वेच्या एका चाकाचे वजन किती असते.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

प्रत्येक डब्याची चाके

प्रत्येक डब्याला खाली दोन बोगी जोडलेल्या असतात आणि प्रत्येक बोगीला चार चाके असतात. याचा अर्थ प्रत्येक डब्याला एकूण ८ चाके असतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

इंजिनची चाके

जर ट्रेनला २० डबे असतील, तर फक्त डब्यांनाच १६० चाके असतात. इंजिनची चाके वेगळी जोडलेली असतात. बहुतेक डिझेल आणि इलेक्ट्रिक इंजिनांना ६ एक्सल असतात, म्हणजेच इंजिनला १२ चाके असतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

चाकांची संख्या

प्रत्येक ट्रेनच्या चाकांची संख्या वेगवेगळी असते, कारण ती पूर्णपणे जोडलेल्या डब्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते. एक्सप्रेस गाड्यांना २४ पर्यंत डबे असू शकतात, तर लोकल किंवा पॅसेंजर गाड्यांना त्याहून कमी डबे असू शकतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

इंजिन नसलेल्या ट्रेनची चाके

ट्रेनला १६ डबे असतील, तर १२८ चाके असतात. २० डब्यांना १६० चाके, २२ डब्यांना १७६ चाके तर २४ डब्यांना १९२ चाके असतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

चाके कशी मोजली जातात?

वेगाने धावणाऱ्या ट्रेनची चाके मोजण्यासाठी रेल्वे 'ॲक्सल काउंटर' या बुद्धिमान तंत्रज्ञानाचा वापर करते. ट्रेनच्या दोन विरुद्ध चाकांना जोडणाऱ्या लोखंडी दांड्याला 'ॲक्सल' म्हणतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

विद्युत तंत्रज्ञान

हे यंत्र थेट चाकांऐवजी ॲक्सलची गणना करते. हा एक प्रकारचा हाय-टेक सेन्सर आहे, जो रुळांच्या बाजूने लावलेला असतो. पूर्वी हे काम यांत्रिक पद्धतीने केले जात असे, परंतु आजकाल विद्युत किंवा फायबर ऑप्टिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

ट्रेनच्या चाकांचे वजन

सर्वात जड चाके सामान्यतः EMU/मेमू किंवा लोकल ट्रेनच्या डब्यांमध्ये आढळतात, ज्याचे वजन अंदाजे ४२३ किलो असते.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

LHB कोच

सामान्य ब्रॉड गेज ट्रेनच्या डब्यात बसवलेल्या एका चाकाचे वजन ३८४ ते ३९४ किलो असते. आधुनिक लाल रंगाच्या LHB कोचमधील एका चाकाचे वजन सुमारे ३२६ किलो असते.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

इतर चाक

डिझेल इंजिनच्या एका चाकाचे वजन ५२८ किलो, तर इलेक्ट्रिक इंजिनच्या चाकाचे वजन ५५४ किलो तर नॅरो गेज ट्रेनच्या इंजिनची चाके १४४ किलो वजनाची असतात.

Railway Tyre Count and weight

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ESakal

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esakal

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