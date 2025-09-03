मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र कसं मिळणार? कोणती कागदपत्रे लागणार?

सकाळ वृत्तसेवा

मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार!

मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला यश – राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

सरकारशी चर्चा यशस्वी

राज्य शिष्टमंडळाने जरांगेंची भेट घेऊन मागण्या मान्य केल्या. हैदराबाद गॅझेट नोंदींची मागणी मान्य केली.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

नव्या GR मधील तरतुदी

मराठा समाजाला आता कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार. गावपातळीवर समिती चौकशी करणार.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

गावपातळीवरील समिती

  1. ग्राम महसूल अधिकारी

  2. ग्रामपंचायत अधिकारी

  3. सहाय्यक कृषी अधिकारी

Manoj Jarange-Patil | Sakal

पुरावे आणि प्रतिज्ञापत्र

13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक. जमिनीची मालकी नसल्यास प्रतिज्ञापत्र आवश्यक.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

वंशावळ तपासणी

गावातील/कुळातील नातलगांना कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर प्रतिज्ञापत्र घेऊन अर्जदाराला लाभ मिळणार.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

अंतिम निर्णय

गावपातळीवरील समितीचा अहवाल आणि सक्षम प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल. आता मराठा बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Manoj Jarange-Patil | Sakal

केस गळतीला रामराम! घरी बनवा कोरियन सीरम

korean hair serum | Sakal
येथे क्लिक करा