केस गळतीला रामराम! घरी बनवा कोरियन सीरम

Aarti Badade

केस गळतीची चिंता आहे का?

घरी बनवा सोपा कोरियन हेअर सीरम

korean hair serum | Sakal

लांब, काळे, जाड आणि मजबूत केस

ताण, चुकीची जीवनशैली, अस्वस्थ आहार यामुळे केस होतात कमकुवत!

korean hair serum | Sakal

नैसर्गिक उपाय शोधताय?

केमिकल प्रॉडक्ट्सऐवजी वापरा घरगुती कोरियन सीरम!

korean hair serum | Sakal

साहित्य

2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल,1 टेबलस्पून आंबवलेला तांदूळ,1 टेबलस्पून आर्गन/जोजोबा तेल,5-6 थेंब रोझमेरी तेल,थोडं ग्लिसरीन

korean hair serum | Sakal

फायदे

कोरफड केस मऊ करते
आंबवलेला भात मुळे मजबूत करतो
ग्लिसरीन मॉइश्चरायझ करते

korean hair serum | Sakal

कृती

सर्व घटक एकत्र मिसळा, ड्रॉपर बाटलीत भरा.
तुमचे कोरियन हेअर सीरम तयार!

korean hair serum | Sakal

कसा वापरावा?

शॅम्पूनंतर ओल्या केसांवर लावा
आठवड्यातून 2 वेळा वापरा

korean hair serum | Sakal

परिणाम

फक्त काही आठवड्यांत केस होतील. लांब, जाड आणि मजबूत!

korean hair serum | Sakal

