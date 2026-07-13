मूग-मसूर यांसारख्या डाळी कशा पिकवल्या जातात? पाहून डोकं चक्रावेल

Saisimran Ghashi
डाळींची लागवड ही केवळ शेती नसून निसर्गाचा एक अद्भुत चमत्कार आहे जो जमिनीला सुपीक बनवतो.
Major Pulses Producing States in India
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अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन देण्याची या पिकांची क्षमता पाहून डोकं चक्रावून जाईल.
Ideal Climate and Weather Conditions for Pulse Crops
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उत्तम आरोग्याची आणि दर्जेदार डाळींची झाडे येण्यासाठी गादी वाफ्यावर किंवा योग्य अंतरावर ट्रॅक्टरने बियाणे पेरले जाते.
Best Soil Types for Pulses Cultivation
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या पिकांच्या मुळांवरील गाठी हवेतील नायट्रोजन शोषून जमिनीला स्वतःच मोफत आणि शक्तिशाली खत पुरवतात.
Low Water Requirement of Pulse Crops
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इतर पिकांच्या तुलनेत डाळींना अत्यंत कमी पाणी लागते आणि अनेकदा केवळ पावसाच्या पाण्यावरच ही पिके येतात.
Nitrogen Fixation and Soil Fertility Benefits
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जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी शेतकरी डाळींची लागवड कापूस किंवा ज्वारीच्या सोबतीने आंतरपीक म्हणून करतात.
Short Duration Harvest Cycle of Major Pulses
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पिके पिवळी पडल्यावर झाडे उपटून किंवा कापून घेतली जातात आणि कडक उन्हात शेंगा चांगल्या वाळवल्या जातात.
Intercropping and Crop Rotation in Pulse Farming
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वाळलेल्या शेंगांवरून ट्रॅक्टर फिरवून किंवा मळणी यंत्राच्या (Thresher) साहाय्याने दाणे आणि फोलपटे वेगळे केले जातात.
Sustainable Advantages of Pulses Cultivation in India
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शेतातून आलेल्या संपूर्ण दाण्यांवर मिलमध्ये प्रक्रिया करून, टरफले काढून त्याचे दोन भाग म्हणजेच डाळ बनवली जाते.
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