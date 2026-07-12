घरात बंद पडलेल्या-तुटलेल्या वस्तू ठेवल्यास कोणते 10 नुकसान होतात?

Saisimran Ghashi
घरात बंद वस्तु ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढतेvastu
not working items attract negative energy
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घरातील सदस्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, अशी वास्तू शास्त्रात मान्यता आहे.
vastu shastra
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घरात बंद वस्तु ठेवल्याने धनलक्ष्मीचा प्रवाह थांबतो आणि आर्थिक चणचण भासू लागते.
financial loss due to vastu dosh
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कुटुंबातील सदस्यांच्या नोकरी, व्यवसाय आणि करिअरमधील प्रगती पूर्णपणे खिळवून पडते.
barrier in progress due to vastu dosh
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थांबलेली सुई घरात नकारात्मकता वाढवते, ज्यामुळे घरातील आनंदी वातावरण नष्ट होते.
negative energy due to vastu dosh
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बंद वस्तूंमुळे घरात सतत क्लेश, चिडचिड आणि मानसिक नैराश्य निर्माण होऊ लागते.
mental stress due to vastu dosh
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कौटुंबिक संबंधांवर याचा वाईट परिणाम होतो आणि सदस्यांमध्ये विनाकारण वाद वाद वाढतात.
family problems due to vastu dosh
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वास्तू दोष निर्माण झाल्यामुळे घरातील लोकांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.
health problems due to vastu dosh
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नशिबाची साथ सुटते आणि कोणतीही महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होत नाहीत.
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सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींचे किंवा अंधश्रद्धेचे समर्थन करत नाही.
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