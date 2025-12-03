Alcohol : दारू शरीराला कितपत योग्य? मेंदूवर होणारे परिणाम जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe

दारू

आपल्या आरोग्यासाठी दारू पिणे हानिकारक आहे. कोणतीही दारू घातकचं आहे.

शारीरिक नुकसान

अतिप्रमाणात दारू पिल्याने लिव्हर, हृदय आणि मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होतो.

वजन वाढणे

दारूमध्ये भरपूर कॅलरीज असतात, ज्यामुळे वजन वाढते. या हृदयावर परिणाम होतो.

पचनसंस्थेच्या समस्या

दारूमुळे पचनसंस्थेच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

कर्करोग आणि इतर आजार

जास्त प्रमाणात दारू प्यायल्याने कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका वाढतो.

मध्यम प्रमाणात सेवन

आधी मध्यम प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जात असे, पण आता नवीन संशोधनानुसार हे चुकीचे असल्याचे दिसून आले आहे.

सुरक्षित मर्यादा

पुरुषांसाठी दिवसातून १-२ पेग पेक्षा जास्त ड्रिंक्स आणि महिलांसाठी दिवसातून १ पेग ड्रिंक पेक्षा जास्त न पिण्याचा सल्ला दिला जातो.

सेवन न करणे

तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी दारू न पिणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

