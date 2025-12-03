Alcohol : दारू शरीराला कितपत योग्य? मेंदूवर होणारे परिणाम जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
आपल्या आरोग्यासाठी दारू पिणे हानिकारक आहे. कोणतीही दारू घातकचं आहे.
अतिप्रमाणात दारू पिल्याने लिव्हर, हृदय आणि मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होतो.
दारूमध्ये भरपूर कॅलरीज असतात, ज्यामुळे वजन वाढते. या हृदयावर परिणाम होतो.
दारूमुळे पचनसंस्थेच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
जास्त प्रमाणात दारू प्यायल्याने कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका वाढतो.
आधी मध्यम प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जात असे, पण आता नवीन संशोधनानुसार हे चुकीचे असल्याचे दिसून आले आहे.
पुरुषांसाठी दिवसातून १-२ पेग पेक्षा जास्त ड्रिंक्स आणि महिलांसाठी दिवसातून १ पेग ड्रिंक पेक्षा जास्त न पिण्याचा सल्ला दिला जातो.
तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी दारू न पिणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
