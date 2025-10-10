दिवाळीला सरकारी कर्मचाऱ्यांना किती बोनस मिळतो?

Sandip Kapde
दिवाळीपूर्वी सरकारने बोनस आणि महागाई भत्त्यांची (DA) वाढ जाहीर केली आहे.
या वर्षी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) मध्ये ३% वाढ करण्यात आली आहे.
डीएचा रेट आता ५५% वरून ५८% झाला आहे.
ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल, ज्याचा एरियर ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारात समाविष्ट होईल.
केंद्र सरकारच्या ग्रुप 'C' आणि नॉन-गजेटेड ग्रुप 'B' कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराच्या समतुल्य नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (NPLB) मिळणार आहे.
सरकारने उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ७८ दिवसांचा प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर केला आहे.
दशहरा किंवा दिवाळीच्या वेळी पात्र कर्मचाऱ्याला अधिकतम १७,९५१ बोनस मिळू शकतो.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सैलरी ₹१८,००० असेल, तर त्याला ५४० वाढ आणि १,६२० एरियर मिळेल.
सीनियर ग्रेडच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस लागू होत नाही, असे GST विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरकारी हॉस्पिटलमध्ये JR डॉक्टरला बोनस नाही, पण सर्व नर्सेसना बेसिक पेच्या प्रमाणात बोनस दिला जातो.
