सोन्यावर हॉलमार्क लावण्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते? यामुळे दागिने किती महाग होतात?

Mansi Khambe

सोनं खरेदी

भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) अलीकडेच सोन्याच्या दागिन्यांवरील अनिवार्य हॉलमार्क शुल्क ₹35 वरून ₹75 पर्यंत वाढवले ​​आहे.

Gold Hallmark

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हॉलमार्क शुल्क

चला तर मग, हॉलमार्क शुल्क म्हणजे काय आणि त्याच्या वाढीचा दागिन्यांच्या किमतींवर कसा परिणाम होतो, हे समजून घेऊया.

Gold Hallmark

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ESakal

हॉलमार्क म्हणजे काय?

सोन्याचा हॉलमार्क हे सोन्याच्या दागिन्यांवर लावलेले एक अधिकृत शुद्धता आणि सत्यतेचे चिन्ह आहे, जे सोने अस्सल असल्याची खात्री देते. भारतात, हॉलमार्क भारतीय मानक ब्युरोद्वारे (BIS) प्रमाणित केले जातात.

Gold Hallmark

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ESakal

सोन्याची शुद्धता

BISद्वारे सोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठी आणि त्यावर हॉलमार्क लावण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क दागिन्यांच्या वस्तूनुसार ठरवले जाते. या हॉलमार्किंगवर अतिरिक्त १८% जीएसटी आणि इतर करही आकारले जातात.

Gold Hallmark

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ESakal

दागिने महागणार?

वास्तविक पाहता, वाढलेल्या हॉलमार्किंग शुल्कामुळे दागिने अधिक महाग होत नाहीत. हे शुल्क सराफावर अवलंबून असते. अनेक सराफ हे शुल्क घडणावळीच्या शुल्कामध्ये समाविष्ट करतात.

Gold Hallmark

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ESakal

दागिने कधी महाग होतात?

दागिन्यांची किंमत प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या बदलत्या किमती, सराफाचे घडणावळीचे शुल्क आणि त्यावर आकारला जाणारा ३% जीएसटी यावर अवलंबून असते.

Gold Hallmark

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ESakal

सरकारी शुल्क

हॉलमार्किंग शुल्क हे तुमच्या सोन्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि ओळखीसाठी शुद्धतेचे प्रमाणपत्र जारी करण्याकरिता आकारले जाणारे एक सरकारी शुल्क आहे.

Gold Hallmark

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ESakal

महत्त्वाच्या गोष्टी

दागिना खरेदी करण्यापूर्वी नेहमी त्यावर असलेले BIS मानक चिन्ह तपासा. सोन्याची शुद्धता किंवा फाइननेस क्रमांक तपासा. दागिन्यांवरील ६-अंकी HUID क्रमांक नक्की तपासा.

Gold Hallmark

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Gold Price Drop Reason

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