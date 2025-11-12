इंदूरीकर महाराजांनी स्वत:च्या लग्नात किती रुपये खर्च केले होते?

Sandip Kapde
इंदुरीकर महाराजांच्या लेकीचा साखरपुडा थाटामाटात पार पडला आणि सोशल मीडियावर त्याचे फोटो-व्हिडिओ व्हायरल झाले.
लेकीच्या साखरपुड्यात इंदुरीकर महाराजांनी पैशांची अक्षरशः उधळण केली.
लोकांना साधेपणाने लग्न करण्याचा सल्ला देणारे महाराज स्वतःच लेकीच्या समारंभात शाही थाट दाखवताना दिसले.
ज्ञानेश्वरीने गाड्यांच्या ताफ्यासह कार्यक्रमात एन्ट्री केली आणि सर्वांचे लक्ष वेधले.
महाराजांच्या या खर्चीक साखरपुड्यामुळे सोशल मीडियावर टीकेची लाट उसळली.
मात्र, इंदुरीकर महाराजांचे स्वतःचे लग्न फक्त २० रुपयांत झाले होते.
एका किर्तनात त्यांनी सांगितले की लग्नात फक्त दोन हार घेतले आणि दोन किर्तने केली.
त्यांचे लग्न दुपारी ३ वाजता झाले आणि संध्याकाळी ६ ते ११ वाजेपर्यंत त्यांनी किर्तन केले.
स्वतःच्या लग्नात साधेपणा दाखवणारे महाराज लेकीच्या साखरपुड्यात मात्र ट्रेंडनुसार वागले.
या घटनेनंतर इंदुरीकर महाराज आणि त्यांच्या पत्नीचा व्हायरल व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला.
