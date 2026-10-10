ताज हॉटेल बांधायला किती खर्च आला होता?

संतोष कानडे
मुंबईतील प्रसिद्ध ताजमहाल पॅलेस हॉटेलचे उद्घाटन १६ डिसेंबर १९०३ रोजी झाले.
या भव्य हॉटेलची उभारणी टाटा समूहाचे संस्थापक जमशेदजी टाटा यांनी केली.
टाटा समूहाच्या माहितीनुसार, हॉटेल बांधण्यासाठी सुमारे ४.२१ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
आजच्या काळाच्या तुलनेत त्या काळात ही रक्कम प्रचंड मोठी होती.
हॉटेलची उभारणी १८९८ च्या सुमारास सुरू झाली होती.
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर उभारलेले हे हॉटेल मुंबईचे एक महत्त्वाचे आकर्षण बनले.
त्या काळात हॉटेलमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला होता.
ताजमहाल पॅलेस हे मुंबईतील विजेची सुविधा असलेल्या पहिल्या इमारतींपैकी एक होते.
हॉटेलमध्ये आधुनिक लिफ्ट, अमेरिकन पंखे आणि इतर आधुनिक उपकरणांची व्यवस्था करण्यात आली होती.
शंभर वर्षांहून अधिक काळानंतरही ताजमहाल पॅलेस हॉटेल मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि वास्तुशिल्पीय वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे.