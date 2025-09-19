ई-रिक्षा चालक किती कमावतात? महिन्याचे उत्पन्न जाणून घ्या

Aarti Badade
भारतातील विविध शहरांमध्ये ई-रिक्षा हे वाहतुकीचे सामान्य साधन आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, ई-रिक्षा चालक किती पैसे कमावतात?
ई-रिक्षा चालक दोन प्रकारे काम करतात: एक स्वतःची ई-रिक्षा खरेदी करून, तर दुसरी भाड्याने घेऊन.
ई-रिक्षाची किंमत तिच्या आकार आणि वैशिष्ट्यांनुसार १,२०,००० ते २,००,००० रुपयांपर्यंत असते.
भाड्याने ई-रिक्षा घेतल्यास दररोज ३०० ते ५०० रुपये खर्च येतो.
नोएडातील ई-रिक्षा चालक सुशील कुमार दिवसाला सुमारे २०००-३००० रुपये कमावतात.
रिक्षाची बॅटरी एकदा चार्ज करण्यासाठी १२० रुपये खर्च येतो.
सुशील कुमार आधी एका ठिकाणी १५,००० रुपये पगाराची नोकरी करायचे. पण आता ते ई-रिक्षा चालवून त्यापेक्षा जास्त पैसे कमावतात.
