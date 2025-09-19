पृथ्वीवर सर्वात आधी कोणती भाजी लावली गेली?

Aarti Badade
तुम्हाला माहिती आहे का, पृथ्वीवर सर्वात आधी कोणती भाजी पिकवली गेली? चला तर, जाणून घेऊया.
History of the First Vegetable
कोबीचा उगम मध्य पूर्वेत झाला असे मानले जाते. त्याचे सर्वात जुने पुरावे सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वीचे आहेत.
लसूणची लागवड प्राचीन इजिप्त आणि भारतात चार हजार वर्षांपूर्वी केली जात होती.
५,००० वर्षांपूर्वी आशिया आणि प्राचीन पर्शियामध्ये जंगली कांद्याच्या लागवडीचे पुरावे सापडले आहेत.
जगातील सर्वात जुन्या शेंगांपैकी एक असलेल्या मसूरची लागवड पाषाण युगात, म्हणजेच ८ ते १० हजार वर्षांपूर्वी केली जात असे.
वाटाणे ही पृथ्वीवर मानवाद्वारे लागवड केलेली सर्वात जुनी भाजी मानली जाते.
वाटाण्याची सर्वात जुनी लागवड ११,३०० वर्षांपूर्वी सीरियामध्ये झाली होती. त्यामुळे वाटाणा ही जगातील सर्वात जुनी भाजी मानली जाते.
