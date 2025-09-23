निवडणूक आयोग एका बूथवर ईव्हीएम बसवण्यासाठी किती खर्च करतो?

Mansi Khambe
बिहार विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप मतदानाच्या तारखा जाहीर केलेल्या नसल्या तरी, एक महत्त्वाचा बदल लागू करण्यात आला आहे.
यावेळी, मतदार मतदान करण्यासाठी येतील तेव्हा त्यांना ईव्हीएम मतपत्रिकांवर उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्र दिसतील. पूर्वी, मतपत्रिकेवर काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात छायाचित्रे छापली जात होती.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, हा उपक्रम प्रथम बिहारमध्ये सुरू केला जात आहे. नंतर तो इतर राज्यांमध्येही राबवला जाईल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवाराचा फोटो मतपत्रिकेच्या तीन चतुर्थांश भागावर असेल.
जेणेकरून मतदार सहजपणे चेहरा ओळखू शकतील. अनुक्रमांकांनाही पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाईल. निवडणूक आयोग एकाच मतदान केंद्रावर ईव्हीएम बसवण्यासाठी किती खर्च करतो ते जाणून घेऊया.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, मतपत्रिका युनिटची किंमत अंदाजे ₹७,९९१ आहे, तर नियंत्रण युनिटची किंमत ₹९,८१२ आहे. सर्वात महागडा घटक म्हणजे VVPAT, ज्याची किंमत अंदाजे ₹१६,१३२ आहे.
एकदा खरेदी केल्यानंतर, EVM मशीन सरासरी १५ वर्षे वापरता येते. ज्यामुळे निवडणूक खर्च कमी होतो असा युक्तिवाद केला जातो. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की निवडणुका संपल्यानंतर EVM च्या सुरक्षिततेसाठी आणि उच्च-तंत्रज्ञानाच्या देखरेखीसाठी मोठा खर्च येतो.
भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशात निवडणुका घेणे सोपे काम नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला मोठा खर्च करावा लागतो.
अहवाल असे दर्शवितात की फक्त एका मतदान केंद्रावर EVM बसवण्यासाठी आणि संबंधित व्यवस्था करण्यासाठी सरासरी ₹५०,००० ते ₹६०,००० खर्च येतो. यामध्ये तांत्रिक व्यवस्था, वाहतूक, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि मतदान कर्मचाऱ्यांसाठी भत्ते यांचा समावेश आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी, राज्यात लाखो मतदान केंद्रे उभारली जातात. ज्यामुळे एकूण हजारो कोटी रुपये खर्च येतो. दरम्यान, लोकसभा निवडणुका खूप मोठ्या असतात.
देशभरात १० लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे उभारली जातात. परिणामी, केवळ बूथ आणि ईव्हीएम व्यवस्थापनावर हजारो कोटी रुपये खर्च येतो. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की हा खर्च लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुकांची हमी देण्यासाठी केला जातो.
यामध्ये सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण, मतदान केंद्रांवरील सुविधा आणि मतदार जागरूकता मोहिमा यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेसाठी ही गुंतवणूक आवश्यक आहे यावर तज्ञांचे एकमत आहे.
