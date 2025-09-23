एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?

Mansi Khambe
मदर डेअरीने त्यांच्या अनेक लोकप्रिय दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती कमी केल्या आहेत. ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी दरांमध्ये अलिकडेच कपात केली.
यानंतर, कंपनीने दूध, तूप, बटर, चीज, मिल्कशेक आणि आईस्क्रीम यासारख्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
पण दूध कंपन्या दररोज किती दूध विकतात. एक रुपयाच्या किमतीत किती महसूल कमी होतो? हे माहिती आहे का?
भारतातील सर्वात मोठी दुग्ध सहकारी संस्था अमूल दररोज अंदाजे ३५ दशलक्ष लिटर दूध विकते. त्यांचे नेटवर्क संपूर्ण देशात पसरलेले आहे.
अमूल १८,६०० गावांमधील ३६ लाखांहून अधिक दूध उत्पादकांना जोडते. या विस्तृत नेटवर्क आणि प्रक्रिया क्षमतांमुळे अमूलला संपूर्ण भारतात एक मजबूत पायंडा पडला आहे.
जर अमूलने त्यांच्या दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर १ रुपये कपात केली तर दररोज सुमारे ३.५ कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होऊ शकतो. अमूलच्या प्रचंड व्यवसायाचा हा एक छोटासा भाग असू शकतो.
परंतु असा प्रभाव दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. दरम्यान, मदर डेअरीचे लक्ष प्रामुख्याने दिल्ली-एनसीआर बाजारपेठेवर आहे, जिथे कंपनी दररोज अंदाजे ३.५ दशलक्ष लिटर दूध विकते.
दिल्ली व्यतिरिक्त, मदर डेअरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये देखील आहे, परंतु त्याचा सर्वाधिक वापर राजधानी क्षेत्रात होतो.
जर मदर डेअरीने प्रति लिटर १ रुपये किंमत कमी केली तर त्याचा अर्थ दररोज सुमारे ३५ लाख रुपयांचा महसूल तोटा होईल.
