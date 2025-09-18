पाकिस्तानने ज्यांची तक्रार केली, त्या अँडी पायक्रॉफ्ट यांची कमाई किती?

Pranali Kodre

भारताने हस्तांदोलन टाळलं

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत १४ सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले, पण या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानची हस्तांदोलन टाळले.

पाकिस्तानची तक्रार

यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट संघाने त्या सामन्यातील सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची आयसीसीकडे तक्रार केली की त्यांनी खिलाडूवृत्तीच्या नियमांचे उल्लंघन केले. हस्तांदोलन न करण्यास सांगण्यात त्यांची भूमिका होती.

पायक्रॉफ्ट निर्दोष

मात्र आयसीसीने ही तक्रार अमान्य करत पायक्रॉफ्ट यांना आशियाई क्रिकेट परिषदेच्याच अधिकाऱ्याने नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन होणार नसल्याचे सांगितले होते, असं म्हटलं.

खेळाडू म्हणून कारकिर्द

दरम्यान पायक्रॉफ्ट यांच्याबद्दल सांगायचे झाले, तर ते झिम्बाब्वेचे माजी क्रिकेटपटू असून त्यांनी ३ कसोटी आणि २० वनडे सामने खेळले आहेत.

प्रशिक्षक आणि निवडकर्ते

त्यांनी १९ वर्षांखालील झिम्बाब्वे संघाचे प्रशिक्षकपदही सांभाळले आहे, तसेच ते निवडकर्तेही राहिले आहेत. त्यांनी काही काळ राष्ट्रीय संघालाही प्रशिक्षण दिले आहे.

अनुभवी सामनाधिकारी

सध्या ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात अनुभवी सामनाधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी पुरुषांच्या १०३ कसोटी, २४८ वनडे आणि १८५ टी२० सामन्यांत, तर महिलांच्या २१ टी२० सामन्यांत सामनाधिकारी म्हणून काम केले आहे.

नेटवर्थ

दरम्यान, रिपोर्ट्सनुसार आयसीसीच्या मानधन प्रणालीचा विचार करता त्यांचे नेटवर्थ साधारण १५ ते २५ कोटीच्या आसपास आहे. पण याबाबत अधिकृत माहिती नाही.

मानधन

आयसीसी त्यांच्या एलिट पॅनलमधील प्रत्येक सामनाधिकाऱ्याला प्रत्येक सामन्यासाठी वेगवेगळे मानधन मिळाले.

किती पैसे मिळतात?

सामनाधिकाऱ्याला एका वनडेसाठी १५०० डॉलर म्हणजेच, साधारण एक लाख ३० हजारांपेक्षा अधिक रुपये मिळतात. त्यांना एका कसोटीसाठी २ ते २.५ लाख रुपये मिळतात, तर टी२० सामन्यासाठी ८० हजार रुपये मिळतात.

