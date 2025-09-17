स्मृती मानधना सुस्साट! सर्वाधिक शतके करणाऱ्या महिलांमध्ये दुसरी

Pranali Kodre
१७ सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघात वनडे सामना मुल्लनपूरला झाला.
या सामन्यात भारताची स्टार खेळाडू स्मृती मानधनाने ९१ चेंडूत ११७ धावांची खेळी केली, ज्यात तिने १४ चौकार आणि ४ षटकार मारले.
स्मृतीचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १५ वे शतक ठरले. तिने वनडेत १२ शतके, कसोटीत २ शतके आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये एक शतक केले आहे.
त्यामुळे स्मृती महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारी दुसऱ्या क्रमांकाची खेळाडू ठरली आहे.
या यादीत स्मृतीने सुझी बेट्स आणि टॅमी ब्युमाँट यांना मागे टाकले आहे.
सुझी बेट्स आणि टॅमी ब्युमाँट या दोघींनीही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी १४ शतके केली आहेत. त्यामुळे त्या आता संयुक्तरित्या मानधना पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रम मेग लॅनिंगच्या नावावर आहे, तिने १७ आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत.
स्मृती भारताकडून सर्वाधिक शतके करणारी महिला क्रिकेटपटू असून तिच्या पाठोपाठ मिताली राज आणि हरमनप्रीत कौर आहे. मिताली आणि हरमनप्रीत या दोघींनीही प्रत्येकी ८ आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत.
