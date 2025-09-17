स्मृती मानधना सुस्साट! सर्वाधिक शतके करणाऱ्या महिलांमध्ये दुसरी

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया

१७ सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघात वनडे सामना मुल्लनपूरला झाला.

Most International Hundreds in Women's Cricket

|

Sakal

स्मृती मानधनाचं शतक

या सामन्यात भारताची स्टार खेळाडू स्मृती मानधनाने ९१ चेंडूत ११७ धावांची खेळी केली, ज्यात तिने १४ चौकार आणि ४ षटकार मारले.

Smriti Mandhana

|

Sakal

१५ वे शतक

स्मृतीचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १५ वे शतक ठरले. तिने वनडेत १२ शतके, कसोटीत २ शतके आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये एक शतक केले आहे.

Smriti Mandhana

|

Sakal

दुसऱ्या क्रमांकाची खेळाडू

त्यामुळे स्मृती महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारी दुसऱ्या क्रमांकाची खेळाडू ठरली आहे.

Smriti Mandhana

|

Sakal

सुझी बेट्स आणि टॅमी ब्युमाँटला मागे टाकलं

या यादीत स्मृतीने सुझी बेट्स आणि टॅमी ब्युमाँट यांना मागे टाकले आहे.

Suzie Bates

|

Sakal

तिसरा क्रमांक

सुझी बेट्स आणि टॅमी ब्युमाँट या दोघींनीही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी १४ शतके केली आहेत. त्यामुळे त्या आता संयुक्तरित्या मानधना पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

Tammy Beaumont

|

Sakal

पहिला क्रमांक

महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रम मेग लॅनिंगच्या नावावर आहे, तिने १७ आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत.

Meg Lanning

|

Sakal

सर्वाधिक शतके करणारी भारतीय

स्मृती भारताकडून सर्वाधिक शतके करणारी महिला क्रिकेटपटू असून तिच्या पाठोपाठ मिताली राज आणि हरमनप्रीत कौर आहे. मिताली आणि हरमनप्रीत या दोघींनीही प्रत्येकी ८ आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत.

Most International Hundreds in Women's Cricket

|

Sakal

सूर्यकुमारने सुरेश रैनाला टाकलं मागे; पाहा T20 मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे ५ भारतीय

Suryakumar Yadav

|

Sakal

येथे क्लिक करा