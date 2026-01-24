एक रुपयाचा कॉइन बनवायला किती खर्च येतो? ९९.९९ टक्के लोकांना माहिती नाही

Shubham Banubakode

एक रुपयांच्या नाण्याचा खर्च

आज डिजिटल व्यवहारांच्या युगात एक रुपयाचं नाणं किरकोळ वाटतं, पण ते तयार करण्यासाठी प्रत्यक्षात एक रुपयापेक्षा जास्त खर्च येतो.

नेमका किती खर्च येतो?

२०१८ मध्ये ‘इंडिया टुडे’ने दाखल केलेल्या RTI नुसार, एक रुपयाचं नाणं तयार करण्यासाठी सरकारला तब्बल १.११ रुपयांचा खर्च येतो.

नाणं कशापासून बनतं?

एक रुपयाचं नाणं १९९२ पासून वापरात आहे. हे नाणं स्टेनलेस स्टीलपासून तयार केलं जातं.

नाण्याचा आकार

या नाण्याचा व्यास २१.९३ मिमी, जाडी १.४५ मिमी आणि वजन ३.७६ ग्रॅम इतकं असतं.

इतर नाण्यांचा खर्च किती?

याशिवाय २ रुपयांचं नाणं तयार करायला १.२८, 5 रुपयांचं नाण्यासाठी ३.६९ रुपये, तर १० रुपयांच्या नाण्यासाठी ५.५४ रुपये खर्च येतो.

कुठं तयार केलं जातं?

ही सर्व नाणी इंडियन गव्हर्नमेंट मिंट (IGM): मुंबई आणि हैदराबाद येथे तयार केली जातात.

किती नाणी

२०१७ मध्ये एक रुपयांची ९०३ दशलक्ष नाणी तयार झाली होती, तर २०१८ मध्ये हा संख्या घटून ६३० दशलक्ष झाली झाली.

नोटांसाठी किती खर्च?

दोन हजार रुपयांची एक नोट छापायला जवळपास ४ रुपये खर्च येतो. तर १०० रुपयांच्या १ हजार नोटा छापायला ९६० रुपये खर्च येतो.

