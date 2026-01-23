Shubham Banubakode
अंतराळात शून्य गुरुत्वाकर्षणात Fart केल्यास काय होईल, असा प्रश्न कधी तुम्हाला पडला आहे का?
हे ऐकायला विचित्र वाटेल पण अनेकांना हे जाणून घेण्याची उत्सूकता असते.
खरं तर पृथ्वीवर फार्ट म्हणजे पादणे हे नैसर्गिक असतं. पण अंतराळात असणाऱ्यांना अंतराळवीरांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.
पृथ्वीवर फार्ट केल्यास वायू वर जातो किंवा पसरतो. पण शून्य गुरुत्वाकर्षणात तो तरंगत राहतो आणि हळूहळू सर्व दिशांनी पसरतो.
अंतराळात हवा नैसर्गिकरित्या फिरत नसल्यामुळे वास लगेच नाहीसा होत नाही. तो अंतराळवीरांच्या आजूबाजूला ढगासारखा रेंगाळू शकतो.
न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार, जोरात fart केल्यास शरीराला अगदी थोडंसं का होईना, विरुद्ध दिशेला ढकललं जाऊ शकतं.
गुरुत्वाकर्षण नसल्याने पोटातील द्रव, घन आणि वायू वेगळे राहत नाहीत. त्यामुळे ढेकर किंवा पाद सहज बाहेर येत नाही.
गॅस बाहेर न पडल्यास पोट फुगणे, वेदना आणि अस्वस्थता जाणवू शकते, ज्याचा अंतराळवीरांच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो.
पादातून बाहेर पडणारे मिथेन आणि हायड्रोजन हे ज्वलनशील वायू असतात. बंदिस्त अंतराळयानात ते साचल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो.
या सगळ्या अडचणी टाळण्यासाठी अंतराळयानात शक्तिशाली एअर फिल्टरेशन सिस्टीम असते आणि अंतराळवीरांचा आहारही खास नियंत्रित केला जातो.
