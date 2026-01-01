सलमान खान एका दिवसात किती कमावतो?

Sandip Kapde
सलमान खान हे बॉलिवूडमधील सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक असून त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत.
आपल्या अभिनय आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे सलमान खानने कोट्यवधी चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.
सलमान खानच्या कमाईत अभिनय, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि चित्रपट निर्मितीचा मोठा वाटा आहे.
‘बीइंग ह्युमन’ फाउंडेशन आणि क्लोथिंग ब्रँडसह विविध बिझनेस व्हेंचर्समधूनही त्यांना उत्पन्न मिळते.
मोठ्या पडद्याबरोबरच छोट्या पडद्यावरही सलमान खान यांची तगडी कमाई सुरू आहे.
‘बिग बॉस’ हा रिअॅलिटी शो होस्ट करण्यासाठी त्यांनी तब्बल १०० ते १२० कोटी रुपये मानधन घेतल्याचे सांगितले जाते.
बिग बॉसचा १९ वा सिझन प्रचंड हिट ठरला आणि त्यातून सलमानच्या लोकप्रियतेत भर पडली.
सलमान खान लवकरच ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटात दिसणार असून चाहत्यांना त्याची उत्सुकता आहे.
फोर्ब्स इंडियाच्या आकडेवारीनुसार सलमान खान यांची एकूण नेटवर्थ सुमारे २९०० कोटी रुपये आहे.
ही संपत्ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहता सुमारे ३६४ मिलियन डॉलर इतकी आहे.
सलमान खान प्रत्येक चित्रपटासाठी १०० ते १५० कोटी रुपयांपर्यंत मानधन घेतो.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार सलमान खान यांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २२० कोटी रुपये आहे.
महिन्याच्या कमाईचा विचार केला तर सलमान खान अंदाजे १६ कोटी रुपये कमावतो.
या हिशेबाने सलमान खान एका दिवसात जवळपास ५३ लाख रुपये कमावतो.
