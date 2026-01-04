ट्रेनच्या चाकाची किंमत किती असते? आकडा वाचून डोळे विस्फारतील...

Mansi Khambe

ट्रेन

प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या ट्रेनकडे पाहून प्रत्येक घटकाची किंमत लाखो रुपये असू शकते याची कल्पना करणे कठीण आहे. विशेषतः चाके, जी प्रत्येक क्षणी शेकडो टन वजन वाहून नेतात.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

भारतीय रेल्वे

त्यांचे मूल्य जाणून घेतल्यावर प्रश्न निर्माण होतो की रेल्वे सुरक्षितता आणि मजबुतीसाठी किती गुंतवणूक करते. भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

खर्च

ही प्रचंड प्रणाली चालवण्यासाठी, दरवर्षी ट्रॅक, स्टेशन, सिग्नल सिस्टीम आणि कोच निर्मितीवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

ट्रेनचे चाक

ट्रेनचा प्रत्येक भाग, विशेषतः चाके, सुरक्षितता आणि संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ट्रेनचे चाक हे फक्त एक गोल लोखंडी तुकडा नाही.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

डिझाइन

ते जड वजन, उच्च वेग आणि सतत घर्षण सहन करण्यासाठी एका विशेष स्टील मिश्रधातूपासून बनवलेले आहे. हे चाक ट्रॅकवर स्थिरता राखण्यासाठी आणि घसरण्यापासून बचाव करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

चाकांचे प्रकार

म्हणूनच, त्याचे उत्पादन उच्च तंत्रज्ञान, गुणवत्ता चाचणी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचा वापर करून केले जाते. ट्रेनची चाके दोन प्रकारची असतात: स्वदेशी आणि आयात केलेली.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

चाकांची किंमत

आयात केलेल्या चाकांची किंमत सुमारे ७०,००० रुपये आहे. ही चाके परदेशातून आयात केली जातात आणि रेल्वेच्या लोकोमोटिव्ह किंवा कोच कारखान्यात असेंबल केली जातात.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

प्रवासी कोच

स्वदेशी चाकांची किंमत थोडी कमी असली तरी, गुणवत्ता आणि टिकाऊपणाशी कोणतीही तडजोड केली जात नाही. एका प्रवासी कोचला साधारणपणे आठ चाके असतात.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

एक्सप्रेस ट्रेन

परिणामी एका कोचसाठी फक्त चाकांची किंमत अंदाजे ₹५.६ लाख असते. १४ ते १८ कोच असलेल्या एक्सप्रेस ट्रेनसाठी, फक्त चाकांची किंमत अनेक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

Railway Train Wheel Cost

|

ESakal

पॉवर बँकचा स्फोट लवकर होतो, पण मोबाईलच्या बॅटरीचा स्फोट का होत नाही?

Power Bank & Mobile Battery Explode

|

ESakal

येथे क्लिक करा