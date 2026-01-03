पॉवर बँकचा स्फोट लवकर होतो, पण मोबाईलच्या बॅटरीचा स्फोट का होत नाही?

Mansi Khambe

पॉवर बँक आणि स्मार्टफोन

पॉवर बँक आणि स्मार्टफोन दोन्हीमध्ये लिथियम-आयन किंवा लिथियम-पॉलिमर बॅटरी असतात. तरीही, खिशात फोनचा स्फोट होण्याच्या वृत्तांपेक्षा पॉवर बँकचा स्फोट होण्याचे वृत्त अधिक सामान्य आहे.

बॅटरी

हे रसायनशास्त्रामुळे नाही तर या बॅटरी कशा तयार केल्या जातात? साठवल्या जातात आणि वापरल्या जातात याच्यामुळे आहे. मोबाईल फोनच्या बॅटरीज अतिशय कडक दर्जाच्या तपासणीखाली तयार केल्या जातात.

कठोर मानके

ब्रँड्स सेल्सना जास्त गरम होणे, शॉर्ट सर्किट होणे आणि टिकाऊपणा तपासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. पॉवर बँक्स, विशेषतः स्वस्त किंवा बनावट, अनेकदा या कठोर मानकांकडे दुर्लक्ष करतात.

स्फोट

सदोष बॅटरी सेल्स, पुनर्वापर केलेले घटक आणि जुने डिझाइन अंतर्गत बिघाड होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढवतात, ज्यामुळे त्यांचा स्फोट होण्याची शक्यता वाढते.

वीज प्रवाह

स्मार्टफोनमध्ये बरीच प्रगत बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली वापरली जाते. जी सतत व्होल्टेज, तापमान, चार्जिंग गती आणि वीज प्रवाहाचे निरीक्षण करते.

वीज खंडित

जर काही चूक झाली तर, प्रणाली ताबडतोब वीज खंडित करते. अनेक स्वस्त पॉवर बँक मूलभूत किंवा खराब डिझाइन केलेले संरक्षण सर्किट वापरतात.

फोनची रचना

फोनची रचना उष्णता व्यवस्थापित करण्यासाठी केली जाते. अंतर्गत लेआउट, धातूची फ्रेम आणि सॉफ्टवेअर नियंत्रणे हे सर्व एकत्रितपणे काम करतात जेणेकरून जास्त तापमान वाढू नये.

पॉवर बँक

दुसरीकडे पॉवर बँक बहुतेकदा मर्यादित वायुवीजन असलेल्या प्लास्टिकच्या आवरणांमध्ये घट्ट पॅक केल्या जाते. उष्णता बाहेर पडू शकत नाही आणि बॅटरीच्या आत जमा होते. ज्यामुळे स्फोट होण्याचा धोका वाढतो.

बॅकपॅक

मोबाईल फोन महाग असल्याने ते काळजीपूर्वक हाताळले जातात. दुसरीकडे, पॉवर बँका बॅकपॅकमध्ये दुर्लक्षित ठेवल्या जातात. पुस्तकांमध्ये भरल्या जातात किंवा वारंवार पडल्या जातात.

लिथियम बॅटरी

अगदी किरकोळ शारीरिक नुकसान देखील लिथियम बॅटरीच्या अंतर्गत संरचनेला नुकसान पोहोचवू शकते. लोक अनेकदा पॉवर बँकांना लक्ष न देता चार्ज करतात.

उष्णता

कधीकधी उशीखाली, बॅगमध्ये किंवा थेट सूर्यप्रकाशात. बॅटरी सुरुवातीला उष्णता विरघळवू शकत नसली तरी, वाढलेले तापमान फुटण्याचा धोका आणखी वाढवू शकते.

चार्जिंग

स्मार्टफोन इतके स्मार्ट आहेत की ते तापमान वाढल्यावर चार्जिंग कमी करू शकतात किंवा पूर्णपणे चार्जिंग थांबवू शकतात. पॉवर बँक उत्पादक बहुतेकदा कमी किमतीत उच्च क्षमतेचे उत्पादन विकण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

वैशिष्ट्ये

हे साध्य करण्यासाठी, कधीकधी सुरक्षा वैशिष्ट्ये कमी केली जातात किंवा तडजोड केली जातात. मोबाइल फोनमध्ये, वापरकर्त्याची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असते.

