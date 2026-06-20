जेठालालची भूमिका साकारणारे दिलीप जोशी खऱ्या आयुष्यात किती शिकलेत?

Saisimran Ghashi

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिकेत जेठालाल कमी शिकलेले दाखवले आहेत.

tarak mehta ka oolta chashma

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दिलीप जोशींचं शिक्षण किती?

मात्र खऱ्या आयुष्यात अभिनेते दिलीप जोशी किती शिकलेले आहेत, जाणून घेऊया.

Jethalal vs Dilip Joshi Reality

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सुरुवातीची आवड

त्यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासूनच बालनाट्यांमध्ये काम करायला सुरुवात केली होती.

Jethalal real life education

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मुंबईत आगमन

शालेय शिक्षण संपवून त्यांनी पुढील उच्च शिक्षणासाठी मुंबई गाठली.

dilip joshi acting journey

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नामांकित कॉलेज

त्यांनी मुंबईच्या प्रसिद्ध 'नरसी मोनजी कॉलेज' (NM College) मध्ये प्रवेश घेतला.

dilip joshti education in NM College, mumbai

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मुख्य पदवी

त्यांनी कॉलेजमधून 'बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स' (BCA) ही पदवी पूर्ण केली.

Dilip Joshi BCA Degree Story

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नाटकाचा अभ्यास

अभ्यासासोबतच त्यांनी कॉलेजमध्ये रंगभूमी आणि नाट्यशास्त्राचा सखोल सराव केला.

Dilip Joshi Theatre Achievements

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अभिनयाचा पुरस्कार

कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांना इंडियन नॅशनल थिएटरतर्फे 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा' (Best Actor) पुरस्कार मिळाला होता.

Best Actor Award in College INT

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Mughal-e-Azam Shooting Rare 66-Year-Old Epic Photos

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