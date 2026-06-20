जेठालालची भूमिका साकारणारे दिलीप जोशी खऱ्या आयुष्यात किती शिकलेत?

Saisimran Ghashi
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिकेत जेठालाल कमी शिकलेले दाखवले आहेत.
tarak mehta ka oolta chashma
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मात्र खऱ्या आयुष्यात अभिनेते दिलीप जोशी किती शिकलेले आहेत, जाणून घेऊया.
Jethalal vs Dilip Joshi Reality
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त्यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासूनच बालनाट्यांमध्ये काम करायला सुरुवात केली होती.
Jethalal real life education
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शालेय शिक्षण संपवून त्यांनी पुढील उच्च शिक्षणासाठी मुंबई गाठली.
dilip joshi acting journey
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त्यांनी मुंबईच्या प्रसिद्ध 'नरसी मोनजी कॉलेज' (NM College) मध्ये प्रवेश घेतला.
dilip joshti education in NM College, mumbai
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त्यांनी कॉलेजमधून 'बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स' (BCA) ही पदवी पूर्ण केली.
Dilip Joshi BCA Degree Story
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अभ्यासासोबतच त्यांनी कॉलेजमध्ये रंगभूमी आणि नाट्यशास्त्राचा सखोल सराव केला.
Dilip Joshi Theatre Achievements
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कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांना इंडियन नॅशनल थिएटरतर्फे 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा' (Best Actor) पुरस्कार मिळाला होता.
Best Actor Award in College INT
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