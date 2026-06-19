मुघल-ए-आजम चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? 66 वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक फोटो, सेटवरची धमाल

Saisimran Ghashi
इतिहासाच्या पानात सुवर्णअक्षरांनी कोरला गेलेला 'मुघल-ए-आजम' हा केवळ चित्रपट नव्हता, तर रुपेरी पडद्यावर साकारलेलं एक महास्वप्न होतं.
Grand Vision Behind Mughal-e-Azam
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याच्या निर्मितीची आणि शूटिंगची कहाणी एखाद्या थरारक कादंबरीसारखी आहे, जिथे प्रत्येक दृश्यामागे वेडेपण, अफाट पैसा आणि कलाकारांची कमाल होती.
Massive Sets and Epic Scale of Shooting
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चला तर मग, जाणून घेऊया या अजरामर कलाकृतीच्या पडद्यामागचं ते थक्क करणारं जग
Mughal-e-Azam Behind the Scenes Photos
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हा चित्रपट पडद्यावर आणण्यासाठी दिग्दर्शक के. आसिफ यांना तब्बल १६ वर्षे लागली आणि ५०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ याचं शूटिंग चाललं.
Rare 66-Year-Old photos mughal e azam
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चित्रपटात भव्यता आणण्यासाठी नकली दागिन्यांऐवजी खऱ्या सोन्या-चांदीचे दागिने आणि खऱ्या मोत्यांचा वापर शूटिंग दरम्यान करण्यात आला.
Fun Moments of Mughal-e-Azam
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हा चित्रपट आधी ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये शूट झाला, पण काही खास गाणी थेट लंडनहून तंत्रज्ञान आणून रंगीत (Technicolor) करण्यात आली.
Dilip Kumar & Madhubala Mughal-e-Azam
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प्रसिद्ध 'जब प्यार किया तो डरना क्या' या गाण्यासाठी बेल्जियमवरून आणलेल्या काचांनी दोन वर्षे खर्चून एक भव्य आणि चमचमता महाल उभारला गेला.
sheesh mahal mughal e azam real photos
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युद्धाचे प्रसंग हुबेहूब आणि जिवंत वाटण्यासाठी जयपूरच्या राजघराण्यातील खऱ्या सैनिकांना शूटिंगमध्ये सामील केले होते.
1960s Filmmaking Mughal-e-Azam
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Sholay Shooting 50 Years Old Rare Photos
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