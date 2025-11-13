पार्थ पवारांचं शिक्षण किती?

Sandip Kapde

ओळख

पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र आहेत.

कुटुंब

अजित पवार यांना पार्थ आणि जय अशी दोन मुले आहेत.

राजकारण

पार्थ पवार राजकारणात सक्रीय असून युवा नेत्यांपैकी एक आहेत.

निवडणूक

त्यांनी मावळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

प्रचार

निवडणुकीत त्यांनी स्वतःच्या कार्यशैलीने तरुणांमध्ये चांगली ओळख निर्माण केली.

व्यक्तिमत्व

पार्थ शांत, अभ्यासू आणि संयमी स्वभावाचे असल्याचं मानलं जातं.

प्रेरणा

त्यांना वडील अजित पवार आणि आजोबा शरद पवार यांचं राजकीय मार्गदर्शन मिळालं.

भविष्य

राजकारणात पार्थ पवार यांचं पुढील पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

शिक्षण

त्यांनी बी.कॉम पदवी एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, मुंबई विद्यापीठातून मार्च २०१४ मध्ये पूर्ण केली.

परदेश

पार्थ पवार यांनी लंडनमध्ये दोन वर्ष शिक्षण घेतलं आहे.

