वजन कमी करण्यासाठी आठवड्यात किती वेळ व्यायाम केला पाहिजे?

Anushka Tapshalkar

व्यायाम किती करावा?

निरोगी राहण्यासाठी दर आठवड्याला किती व्यायाम आवश्यक आहे? याबाबत न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार यांनी वैज्ञानिक माहिती शेअर केली आहे.

How much Exercise

|

eSakal

सुरुवात करा, हाच सर्वात मोठा फायदा

पूर्णपणे निष्क्रिय राहण्यापेक्षा दररोज फक्त 10–15 मिनिटे चालण्यास सुरुवात केली तरी आरोग्याचा धोका लक्षणीय कमी होतो.

Starting it Big Benefit

|

eSakal

चालण्याचं आदर्श लक्ष्य

दररोज 30–60 मिनिटे किंवा आठवड्याला 150–300 मिनिटे वेगाने चाला. चालण्याचा वेग साधारण 100–130 पावले प्रति मिनिट असावा.

Walking

|

eSakal

10,000 पावले आवश्यक नाहीत

आरोग्याचे फायदे 2,500–3,000 पावलांपासूनच सुरू होतात. 7,000–9,000 पावले दररोज चालल्यास सर्वाधिक लाभ मिळतो.

10000 Steps not Necessary

|

eSakal

धावण्याचे फायदे

दररोज फक्त 5–10 मिनिटे धावले तरी मृत्यूचा धोका कमी होतो. आठवड्यात 3–5 दिवस, 20–45 मिनिटे धावणे पुरेसे आहे.

Running Benefits

|

eSakal

जास्त धावणं नेहमीच चांगलं नसतं

स्पर्धात्मक धावपटू नसल्यास आठवड्याला 80–100 किमीपेक्षा जास्त धावल्याने दुखापत, थकवा आणि इतर आरोग्यधोके वाढू शकतात.

Too Much Running not Always Good

|

eSakal

सायकलिंग किती करावं?

मध्यम गतीने आठवड्याला 150–300 मिनिटे किंवा जोरदार गतीने 75–150 मिनिटे सायकलिंग केल्यास हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.

Cycling

|

eSakal

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विसरू नका

आठवड्यात 2–3 दिवस, प्रत्येकी 30–60 मिनिटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा. यामुळे स्नायू, हाडे आणि शरीराची ताकद वाढते.sa

Strength Training 

|

eSakal

विश्रांतीही तितकीच महत्त्वाची

चांगली झोप, संतुलित आहार, विश्रांतीचे दिवस आणि तणाव नियंत्रण यामुळेच व्यायामाचा पूर्ण फायदा शरीराला मिळतो.

Resting Also Important

|

eSakal

टीप

ही माहिती डॉ. सुधीर कुमार यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या मार्गदर्शनावर आधारित असून, वैयक्तिक आरोग्यस्थितीनुसार व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Doctor's Advice | sakal

पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी रोज किती वेळ प्लँक केला पाहिजे?

How Long Should You Plank Every Day to lose Belly Fat

|

sakal

आणखी वाचा