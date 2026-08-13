'जय मल्हार' साठी ईशा केसकरला किती मिळालेलं मानधन? दिवसाचे फक्त...

Payal Naik
छोट्या पडद्यावर प्रचंड गाजणारी मालिका म्हणजे 'जय मल्हार'. अनेक वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत होती.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
या मालिकेत खंडोबा देवाची आणि त्याच्या दोन लग्नाची कथा दाखवण्यात आली होती.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
यात अभिनेता देवदत्त नागे, अभिनेत्री सुरभी हांडे आणि अभिनेत्री ईशा केसकर मुख्य भूमिकेत होते.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
ईशा आणि सुरभी या दोघीही इंडस्ट्रीत तेव्हा नवख्या होत्या.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
तेव्हा या भूमिकेसाठी ईशाला किती मानधन मिळत होतं ठाऊक आहे का?
isha keskar jay malhar
ESAKAL
एका मुलाखतीत ईशाने स्वतः मानधनाचा आकडा सांगितला आहे.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
ती म्हणाली, 'मी जय मल्हार सुरु केली होती, तेव्हा १५०० रुपये पर डे मी घ्यायचे. माझे सगळे पैसे मी माझ्या आई-बाबांना द्यायचे.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
त्यातले थोडेसे पैसे ते मला मुंबईत उदरनिर्वाहासाठी पाठवायचे. जोवर तो कंट्रोल होता तोवर ठीक होतं. पण जशाजशा मी मालिका घेत गेले, मी माझ्या अभिनयात ती गुणवत्ता दाखवत गेले.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
चॅलेजिंग रोल आहे. तुम्ही मला आता एवढे पैसे द्या. मी जर हे पात्र नीट करुन दाखवलं तर मला पुढच्या वर्षी एवढे पैसे पाहिजेत. या लेव्हलवर मी काम करते.
isha keskar jay malhar
ESAKAL
तुम्हाला जर मी फार बडबडी, अती आगाऊ वाटत असेल तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे. पण मी असहजता नाही सहन करणार. त्यामुळे मी बऱ्याच बाबतीत सुखी आहे, असं ईशा म्हणाली.
ISHA KESAKAR
ESAKAL
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sanjay dutt second wife
esakal