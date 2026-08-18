रोज किती अन्न खावे? ‘पोर्शन साइज’चा 'हा' नियम लक्षात ठेवा!

Aarti Badade
दररोज किती अन्न खावे याचे एकच ठराविक प्रमाण नसते; ते वय, वजन, उंची आणि शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
ताटात किंवा प्लेटमध्ये जास्त अन्न वाढले की नकळत अधिक खाण्याची शक्यता वाढते, याला ‘पोर्शन साइज इफेक्ट’ म्हणतात.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
भाजी व फळांसाठी मूठभर, तांदूळ-भाकरीसारख्या कार्बोहायड्रेटसाठी मूठभर आणि मांसासाठी तळहाताएवढे प्रमाण हा सोपा अंदाज ठरू शकतो.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
सर्वांसाठी समान प्रमाण योग्य नसते; तुमचे वय, शरीरयष्टी आणि दिवसभरातील शारीरिक हालचाली लक्षात घेऊन आहाराचे प्रमाण ठरवा.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
प्रथिने व फायबरयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होते.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
ताटात भाज्या, फळे, डाळी, धान्य, प्रथिने आणि आरोग्यदायी चरबी यांचा योग्य समतोल ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
पौष्टिक आहाराला प्राधान्य द्या, मात्र आवडते पदार्थ पूर्णपणे टाळण्याऐवजी त्यांचे प्रमाण नियंत्रित ठेवून संतुलित आहाराचा आनंद घ्या.
Food Should You Eat Daily portion size
Sakal
Eating Raw Bitter Gourd
Sakal