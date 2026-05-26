एखादा पेट्रोल पंप एका दिवसात किती इंधन विकू शकतो? यासाठीही काही मर्यादा असते का?

Mansi Khambe

सरकारी तेल कंपन्या

इंधनाच्या दरात अलीकडेच झालेल्या वाढीमुळे देशातील सर्व प्रमुख शहरांमधील ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या ताज्या सुधारणेमुळे पेट्रोलच्या दरात ₹२.६१ आणि डिझेलच्या दरात ₹२.७१ ची वाढ झाली आहे.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

नवीन दर

नवीन दर लागू झाल्यामुळे महानगरीय क्षेत्रांमध्ये वाहतूक आणि दैनंदिन राहणीमानाचा खर्च वाढणे अपरिहार्य मानले जात आहे.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

इंधनाची मागणी

गेल्या काही दिवसांतच किमतींमध्ये झालेली ही वारंवार वाढ, यामुळे बाजारात इंधनाची मागणी आणि उपलब्धता यांविषयी एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

इंधन विक्री

पेट्रोल पंपांसाठी इंधन विक्रीचा दैनंदिन कोटा निश्चित असतो. असा लोकांचा सामान्यतः समज असतो. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी मुळीच नसते.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

मर्यादा

सामान्य दिवसांमध्ये, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या तेल कंपन्या कोणत्याही वितरकावर विक्रीसंदर्भात कोणतीही कमाल मर्यादा लादत नाहीत.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

पेट्रोल पंप चालक

पेट्रोल पंप चालक ग्राहकांना एका दिवसात, त्यांच्या क्षमतेनुसार, कितीही इंधन विकू शकतात. विक्रीचे हे दैनंदिन प्रमाण पूर्णपणे पंपावर येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या आणि त्यांच्या वाहनांची इंधनाची गरज यांवर अवलंबून असते.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

उपाययोजना

सामान्य काळात इंधनाच्या विक्रीवर सहसा कोणतेही निर्बंध नसले, तरीही काही अत्यंत असाधारण परिस्थितींमध्ये सरकारला किंवा विक्रेत्यांच्या संघटनांना कठोर उपाययोजना करणे भाग पडू शकते.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

साठेबाजी

युद्ध, जागतिक कच्च्या तेलाचे संकट किंवा देशांतर्गत इंधनाचा अचानक व तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्यास, इंधनाचे रेशनिंग लागू केले जाऊ शकते. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी, साठेबाजी आणि घबराटीपोटी होणारी खरेदी रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासन तात्पुरते कोटा लागू करते.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

निर्बंध

परिणामी, वाहनाच्या इंधनटाकीच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा अधिक किंवा एका विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त इंधन देण्यावर निर्बंध लादले जातात.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

आकडा

भारतामध्ये, एखाद्या सामान्य पेट्रोल पंपाचा विचार करता, दैनंदिन इंधन विक्रीचा एक निश्चित सरासरी आकडा प्रस्थापित झालेला आहे.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

वाहतूक

निवासी भागांमध्ये किंवा मध्यम स्वरूपाची वाहतूक असलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्थित पंपांवर, पेट्रोल आणि डिझेलची एकत्रित दैनंदिन विक्री साधारणपणे ५,००० ते १५,००० लिटर इतकी सहजपणे साध्य होते.

Fuel Sale Limit

|

ESakal

मालगाडीपासून सुपरफास्टपर्यंत; रेल्वे इंजिन किती वजन खेचतं माहिती आहे का?

Railway engine power

|

ESakal

येथे क्लिक करा