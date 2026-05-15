भारतीय एका वेळी किती सोने खरेदी करू शकतात? यावर काही मर्यादा आहेत का? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्षासाठी सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांना प्रश्न पडला आहे की भारतात सोने खरेदीवर काही मर्यादा आहे का?
How much gold can buy legally
ESakal
भारतात एक व्यक्ती एका वेळी किती सोने खरेदी करू शकते यावर कोणतीही कायदेशीर मर्यादा नाही. कोणीही आपल्या इच्छेनुसार कितीही सोने खरेदी करू शकतो.
जेव्हा रोखीने सोने खरेदी केले जाते, तेव्हा सर्वात कठोर नियम लागू होतात. आयकर कायद्याचे कलम २६९एसटी एका दिवसात २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालते.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यक्तीला २,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने खरेदी करायचे असेल, तर त्यांना बँकिंग किंवा डिजिटल पद्धतींद्वारे पैसे भरावे लागतील.
यामध्ये यूपीआय, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा चेक यांचा समावेश आहे. २,००,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीसाठी, ग्राहक अजूनही रोखीने पैसे देऊ शकतात.
त्यांना पॅन किंवा आधार तपशील देण्याची आवश्यकता नाही. खरेदी केल्या जाणाऱ्या सोन्याचे मूल्य ₹२ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, पॅन किंवा आधार सारखी केवायसी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
पेमेंट डिजिटल पद्धतीने केले असो किंवा बँकिंग पद्धतींद्वारे. काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि मोठ्या रकमेच्या खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले.
पेमेंट करण्याच्या पद्धतींवर काही निर्बंध असले तरी, भारतीय कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती किती सोने खरेदी करू शकते यावर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
उत्पन्नाचा वैध पुरावा असल्यास आणि भविष्यातील कोणत्याही चौकशीदरम्यान आपल्या निधीच्या स्रोताचे स्पष्टीकरण देता येत असल्यास, कोणीही कायदेशीररित्या किलोग्राममध्ये सोने खरेदी करू शकतो.
डिजिटल गोल्ड आणि सरकारी-समर्थित सुवर्ण योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे नियम थोडे वेगळे आहेत. सध्या, भारतात डिजिटल गोल्ड खरेदी करण्यावर कोणतीही अधिकृत कायदेशीर मर्यादा नाही.
अनेक सेवा प्रदाते सुरक्षितता आणि नियामक अनुपालनाच्या उद्देशाने व्यवहारांवर व्यावहारिक मर्यादा निश्चित करतात. ही मर्यादा दररोज सुमारे ₹200,000 आहे.
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार गुंतवणूकदाराला एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 4 किलोग्रॅम सोन्याच्या समतुल्य रक्कम खरेदी करण्याची परवानगी देते.
