मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते? नंतर कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

भारतीय हवामान विभागाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे.

अंश सेल्सिअस

परिणामी, अनेक भागांमध्ये तापमान आधीच ४० अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. जसजशी उष्णता वाढत आहे, तसतसा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो: मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते?

वेट बल्ब तापमान

मानवी शरीर केवळ तापमानालाच नव्हे, तर उष्णता आणि आर्द्रता यांच्या मिश्रणालाही प्रतिसाद देते. याला 'वेट बल्ब तापमान' म्हणतात.

पेनसिल्व्हेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटी

शास्त्रज्ञांचा पूर्वी असा विश्वास होता की, मानव ३५°C पर्यंतचे वेट बल्ब तापमान सहन करू शकतो. पेनसिल्व्हेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या नवीन संशोधनानुसार ही वास्तविक मर्यादा खूपच कमी सुमारे ३०°C ते ३१°C आहे.

वातावरण

या मर्यादेपलीकडे, शरीर स्वतःला प्रभावीपणे थंड करू शकत नाही. कोरड्या उष्णतेत, घामाचे बाष्पीभवन होऊन शरीर थंड होते. मात्र, दमट वातावरणात घामाचे इतक्या सहजपणे बाष्पीभवन होत नाही.

शरीर

याचा अर्थ असा की, कमी तापमानातही शरीर लवकर जास्त गरम होऊ शकते, ज्यामुळे ४५ अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिकच्या कोरड्या उष्णतेपेक्षाही परिस्थिती अधिक धोकादायक बनते.

प्रणाली

एकदा शरीराचे तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त झाले की, उष्माघाताचा धोका गंभीर बनतो. या टप्प्यावर, शरीराची थंड करण्याची प्रणाली काम करणे थांबवते.

प्राणघातक

ज्यामुळे चक्कर येणे, गोंधळ उडणे आणि बेशुद्धी येणे यांसारखी लक्षणे दिसू लागतात. यावर उपचार न केल्यास, काही तासांतच ते प्राणघातक ठरू शकते.

मेंदूला सूज

अत्यधिक उष्णतेमुळे केवळ अस्वस्थता येत नाही, तर त्याचा तुमच्या महत्त्वाच्या अवयवांवरही परिणाम होतो. मेंदूला सूज येऊ शकते.

झटके

ज्यामुळे गोंधळ किंवा झटके येऊ शकतात. हृदयाला जास्त काम करावे लागते, ज्यामुळे हृदयावर ताण येण्याचा धोका वाढतो.

