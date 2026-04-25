IPhone 15 Offer India : आयफोन 15 वर बंपर ऑफर, येथे मिळतोय सर्वात स्वस्त

Sandeep Shirguppe
Apple iPhone 15 आज खूप लोकप्रिय आहे. यात 48MP चा रियर कॅमेरा, USB टाइप-C, डायनॅमिक आयलंड अशी फीचर्स दिली आहेत.
iPhone 15 ला ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म विजय सेल्सवर खूप स्वस्त दरात खरेदी करता येत आहे.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म विजय सेल्सवर हा फोन 58,190 रुपयांत उपलब्ध आहे, तर लॉन्चवेळी त्याची किंमत 79,990 रुपये होती.
iPhone 15 वर तब्बल 21 हजार रुपयांची सूट मिळत आहे. याशिवाय बँक ऑफरमुळे किंमत आणखी कमी करता येईल.
बँक ऑफर अंतर्गत 3,500 रुपयांचा इंस्टंट कॅशबॅक मिळेल. त्यामुळे हा फोन सुमारे 54 हजार रुपयांपर्यंत मिळू शकतो.
iPhone 15 मध्ये 6.1 इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिला आहे. यात कमाल 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळते.
iPhone 15 मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 48MP प्रायमरी कॅमेरा आणि 12MP सेकंडरी कॅमेरा दिला आहे.
iPhone 15 मध्ये वायर आणि वायरलेस दोन्ही प्रकारचे चार्जिंग सपोर्ट मिळतो. तसेच यात MagSafe चार्जिंग सपोर्टही आहे.
