गॅलगोटिया विद्यापीठाने दावा केलेल्या चिनी कुत्र्याची किंमत किती आहे? तो खरेदी करण्याची प्रक्रिया काय?

Mansi Khambe

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट

दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधील एक व्हिडिओ अचानक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ग्रेटर नोएडा येथील गलगोटिया विद्यापीठाच्या स्टॉलवर एक रोबोटिक कुत्रा प्रदर्शित करण्यात आला.

चिनी तंत्रज्ञान

यामुळे विद्यापीठ चिनी तंत्रज्ञान स्वतःचे म्हणून सादर करत असल्याचा अंदाज वर्तवला जात होता. X आणि इतरत्र सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लोक असा दावा करू लागले की विद्यापीठाने रोबोट कुत्रा तयार केला आहे.

गलगोटिया विद्यापीठ

जो दावा खोटा होता. काहींनी तर याला तंत्रज्ञान चोरी किंवा उत्पादनांची चोरी असेही म्हटले. पण प्रश्न असा आहे की, विद्यापीठाने खरोखरच हा शोध स्वतःचा असल्याचा दावा केला होता का?

रोबोटिक कुत्रा

गॅलगोटिया विद्यापीठाने ज्या रोबोटचा दावा केला होता त्याची किंमत किती आहे? हा रोबोटिक कुत्रा कसा आहे? याची उत्तरे आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

युनिट्री गो२

सोशल मीडियावर दाखवलेला रोबोट प्रत्यक्षात चीनी रोबोटिक्स कंपनी युनिट्री रोबोटिक्सने बनवलेला मॉडेल आहे. ज्याचे नाव युनिट्री गो२ आहे.

रोबोटिक्स

युनिट्री रोबोटिक्स ही एक आघाडीची कंपनी आहे जी मोठ्या प्रमाणात चतुष्पाद रोबोटिक कुत्रे बनवते. हा रोबोट कुत्र्यासारखा दिसतो, त्याचे चार पाय आहेत.

एआय तंत्रज्ञान

तो विशेष सेन्सर्स आणि एआय तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. ज्यामुळे तो अडथळे ओळखू शकतो आणि स्वतःचा मार्ग निवडू शकतो.

भारतीय चलन

या रोबोटला युनिट्री गो२ असे म्हणतात आणि तो आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुमारे $२,८०० मध्ये उपलब्ध आहे. जो भारतीय चलनात अंदाजे ₹२,२०,००० ते ₹२,५०,००० इतका होतो.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म

हा फार महागडा प्रकल्प नाही, तर तो व्यावहारिक आहे. तुम्ही तो थेट ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करू शकता. हा एक ग्राहक-स्तरीय रोबोट आहे.

रोबोट

जो सामान्यतः रोबोटिक्स शौकीन, संशोधन संस्था किंवा तंत्रज्ञान उत्साही लोकांना विकला जातो. गॅलगोटिया विद्यापीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांनी कधीही स्वतः रोबोट बनवल्याचा दावा केला नाही.

