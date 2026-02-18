घड्याळाचे काटे नेहमी सरळ दिशेने का फिरतात? वाचा यामागील मनोरंजक तथ्य...

Mansi Khambe

घड्याळ

आजच्या काळात घड्याळ ही एक अत्यावश्यक वस्तू बनली आहे. घड्याळाशिवाय अनेक कामे रखडू शकतात किंवा चुकू शकतात.

लोक

कारण बहुतेक लोक त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळेवर अवलंबून असतात. म्हणूनच जवळजवळ प्रत्येक घरात घड्याळ आढळते.

आवड

बरेच लोक वेळेवर राहण्यासाठी घड्याळ घालणे देखील पसंत करतात. तुम्हालाही घड्याळ घालण्याची आवड असेल, जरी नसेल तरी तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली असेल की घड्याळाचे काटे नेहमीच सरळ दिशेने फिरतात.

विचार

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की असे का होते? ते डावीकडे का फिरत नाहीत?

इतिहास

घड्याळाचे काटे नेहमी उजवीकडे का निर्देशित करतात हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात परत जावे लागेल.

उत्तर गोलार्ध

सूर्यघड्याळाचा शोध प्राचीन काळात लागला होता. त्या वेळी लोक उत्तर गोलार्धात राहत होते. जिथे सूर्य दक्षिण गोलार्धातून पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना दिसतो.

स्थिर काठी

म्हणूनच सूर्यघडीवरील सावली डावीकडून उजवीकडे सरकत असे. स्थिर काठीने पडणाऱ्या या सावलीचे निरीक्षण करून लोक वेळ सांगायला शिकले.

यांत्रिक घड्याळे

ही सावली आज घड्याळाच्या काट्यांप्रमाणेच काठीभोवती फिरत असे. नंतर जेव्हा १२ व्या ते १५ व्या शतकादरम्यान सुरुवातीच्या यांत्रिक घड्याळे बनवली गेली, तेव्हा लोकांनी ही परंपरा स्वीकारली.

सूर्यघड्याळे

ग्रीक शोधांच्या प्रभावामुळे आणि स्थापित सवयीमुळे घड्याळांचे हात सूर्यघड्याळाच्या सावलीच्या दिशेने सेट केले गेले.

