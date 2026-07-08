दिवसाला १३ तास काम करणाऱ्या जुई गडकरींची संपत्ती किती? आकडा समोर

Payal Naik

सायली

मराठमोळी अभिनेत्री जुई गडकरी सध्या 'ठरलं तर मग' मधून सायली बनून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते.

JUI GADKARI

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तीन वर्ष

तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. 'ठरलं तर मग' मालिका गेले तीन वर्ष टीआरपी मध्ये पहिल्या क्रमांकावर होती.

JUI GADKARI

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चंदा

'श्रीमंत पेशवा बाजीराव मस्तानी' या मालिकेतून चंदाची भूमिका साकारत जुईने टीव्ही विश्वात पदार्पण केलं.

jui gadkari

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पुढचं पाऊल

त्यानंतर तिची 'पुढचं पाऊल' ही मालिकादेखील चांगलीच गाजली.

jui gadkari

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फोटो

जुई कायमच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते.

jui gadkari

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वाढदिवस

आज ८ जुलै रोजी जुईचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने तिच्या संपत्तीबद्दल माहिती जाणून घेऊया.

jui gadkari

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संपत्ती

जुई किती मालमत्ताची मालकीण आहे ठाऊक आहे का?

jui gadkari

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७ ते ९ कोटी

एका वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार जुई ७ ते ९ कोटींच्या संपत्तीची मालकीण आहे.

jui gadkari

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अविवाहीत

आज जुईचा ३८ वा वाढदिवस आहे. ती अजूनही अविवाहीत आहे.

jui gadkari

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कोळंबीच्या पाठीवरची काळी रेष कसली असते? ती न काढता कोळंबी खाऊ शकतो का?

kolambi 

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