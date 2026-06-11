कोळंबीच्या पाठीवरची काळी रेष कसली असते? ती न काढता कोळंबी खाऊ शकतो का?

Payal Naik
मासे खाणाऱ्यांच्या यादीत कोळंबी नाही असं क्वचितच होतं. कोळंबी कोळीवाडा, कोळंबी फ्राय, कोळंबी भात असे अनेक पदार्थ कोळंबीपासून बनू शकतात.
prowns
esakal
अनेकजण कोळंबी मार्केटमधून आणल्यावर साफ करतात आणि शिजवून खातात. मात्र तिच्या पाठीवरची काळी रेष काढत नाहीत.
prowns
esakal
ही काळी रेष कसली असते याबद्दलही त्यांना ठाऊक नसतं. ती न काढता खाल्ली तर आरोग्यावर नेमका काय परिणाम होतो हे देखील अनेकांना ठाऊक नसतं.
prowns.jpg
esakal
कोळंबीच्या पाठीवरचा काळा धागा हा तिची नस नसून तिची पचननालिका असते. त्यात कोळंबीने खाल्लेले अन्न, वाळू, सूक्ष्म कण आणि इतर अपशिष्ट पदार्थ साचलेले असू शकतात. त्यामुळे ती काळी दिसते.
prowns
esakal
त्यामुळे ही काळी रेष काढायचा सल्ला दिला जातो. मोठ्या झिंगा किंवा कोळंबीच्या बाबतीत ही रेष काढणं सोपं आहे. मात्र छोट्या कोळंबीमध्ये ही रेष काढणं अवघड जातं.
prowns
esakal
जर ही रेष काढली नाही तर काय? कोळंबी शिजवून खाल्ल्यानंतर त्यातले अनेक किटाणू आधीच नष्ट झालेले असतात. त्यामुळे कोळंबीची रेष काढली नाही तर फारसा काही फरक पडत नाही.
prowns
esakal
मात्र यामध्ये कोळंबीची चव अपेक्षेइतकी चांगली वाटत नाही. काही वेळा वाळू किंवा काही कण तोंडात जाणवू शकतात ज्यामुळे किरकोळ पोटाचा त्रास होऊ शकतो त्यामुळे ही रेष काढून खाणे उत्तम असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
prowns
esakal
कोळंबीच्या पाठीवर हलकासा चीर दिल्याने ही रेष काढता येते. त्यानंतर कोळंबी धुवून खाण्यासाठी योग्य आहे
prowns (4).jpg
esakal
त्यामुळे अधिक स्वच्छतेसाठी कोळंबीची ही रेष काढूनच खाणं उत्तम मानलं जातं.
prowns (2).jpg
esakal
तोंडात ४००० तीक्ष्ण दात असूनही मगर शिकार अख्खीच्या अख्खी का गिळते? जाणून घ्या कारण...
crocodile
esakal