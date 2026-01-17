नवनिर्वाचित नगरसेवकांना पगार किती असतो? तो कधी सुरू होतो? निकालाच्या दिवसापासून की शपथविधीनंतर...

Mansi Khambe
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व २२७ वॉर्डांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यानंतर, मुंबईतील राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.
भाजपने ८९ जागा, शिवसेनेने २९, काँग्रेसने २४, शिवसेना (यूबीटी) ६५ आणि मनसेने ६ जागा जिंकल्या. नवनिर्वाचित नगरसेवकांना विजयाच्या दिवशी त्यांचे पगार मिळण्यास कधी सुरुवात होते?
बीएमसी निवडणुकीत विजयी झाल्यामुळे नगरसेवकाला दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल असे नाही.
निकाल जाहीर झाल्यापासून ते महापालिकेच्या पहिल्या अधिकृत बैठकीपर्यंत कोणतेही पैसे दिले जात नाहीत. निवडून आलेला सदस्य शपथ घेईपर्यंत कायदेशीररित्या कार्यरत नगरसेवक नसतो.
१८८८ च्या मुंबई महानगरपालिका कायद्यानुसार, नगरसेवकाचा कार्यकाळ अधिकृतपणे नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिवशी सुरू होतो.
निवडून आलेल्या सदस्यांनी शपथ घेतल्यावर हा कार्यकाळ सुरू होतो. या समारंभानंतरच नगरसेवक मानधन आणि भत्ते मिळण्यास पात्र ठरतो.
बीएमसी नगरसेवक हे सरकारी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे अधिकारी किंवा मंत्र्यांप्रमाणे, त्यांना निश्चित वेतन मिळत नाही. त्याऐवजी त्यांना मानधन दिले जाते. जे पूर्णवेळ वेतनापेक्षा सार्वजनिक सेवेसाठी भरपाई आहे.
२०१७ पासून लागू असलेल्या सुधारित दरांनुसार, बीएमसी नगरपालिका कर्मचाऱ्याला मासिक ₹२५,००० मानधन मिळते.
याशिवाय, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण सभा, समिती बैठका आणि स्थायी समितीच्या सत्रांना उपस्थित राहण्यासाठी बैठक भत्ता देखील मिळतो. हा त्यांच्या मासिक उत्पन्नात जोडला जातो.
मानधन व्यतिरिक्त, नगरसेवकांना अनेक नॉन-कॅश फायदे देखील मिळतात. यामध्ये बेस्ट बसेसमध्ये मोफत प्रवास, टेलिफोन बिल परतफेड, वैद्यकीय विमा आणि काही प्रवासाशी संबंधित भत्ते यांचा समावेश आहे.
