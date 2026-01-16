महानगरपालिकेच्या महापौरांना किती पगार मिळतो? त्यांची पगारवाढ कशी होते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
BMC ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते. त्याच्या नावातून आपोआपच सत्ता, पैसा आणि प्रभाव असे शब्द येतात. बीएमसीचे बजेट अनेक राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते.
त्यामुळे, बीएमसी महापौरांना किती पगार मिळतो आणि त्यांच्याकडे किती अधिकार आहेत असा प्रश्न सामान्य लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर थेट जनतेद्वारे निवडला जात नाही. जनता स्वतःमधून नगरसेवक निवडते. साधारणपणे ज्या पक्षाचे नगरसेवक जास्त असतात त्याला महापौर होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.
महापौर आणि नगरसेवकांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. महापौर आणि नगरसेवकांना प्रशासकीय अधिकार नसतात. त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने कायदेविषयक असतात.
म्हणजेच ते धोरण, प्रस्ताव आणि चर्चांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तर प्रशासकीय काम आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात असते. लोक अनेकदा असे गृहीत धरतात की बीएमसी महापौरांना मोठा पगार मिळतो.
परंतु वास्तव थोडे वेगळे आहे. अहवालांनुसार, बीएमसी महापौरांना नियमित पगार नाही तर मानधन दिले जाते. महापौरांचे मूळ मानधन दरमहा सुमारे ₹6,000 आहे.
विविध भत्ते आणि भत्ते जोडल्यानंतर, त्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सुमारे ₹50,000 ते ₹55,000 पर्यंत पोहोचते. अशा प्रकारे, बीएमसी महापौरांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹6,00,000 ते ₹6,500,000 आहे.
पगार मोठा नसला तरी, महापौरांना अनेक विशेषाधिकार मिळतात. महापौर निवासस्थान, सरकारी निवासस्थान, सरकारी गाडी, ड्रायव्हर आणि कर्मचारी.
या शिवाय, त्यांना बैठका, कार्यक्रम आणि अधिकृत दौऱ्यांसाठी विविध भत्ते मिळतात. महापौरांचे उत्पन्न निश्चित पगाराशी जोडलेले नाही, त्यामुळे वार्षिक वेतनवाढ होत नाही.
महापौरांचे मानधन आणि भत्ते राज्य सरकार आणि महानगरपालिका नियमांनुसार निश्चित केले जातात. सरकार किंवा बीएमसी हाऊस मानधन किंवा भत्त्यांमध्ये बदल केल्यासच वाढ होते.
