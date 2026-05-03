आयपीएलच्या प्लेऑफमधून बाहेर पडल्यास संघाचं किती नुकसान होतं? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स हे संघ आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफमधून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
IPL prize money structure
आयपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान न मिळाल्याने संघाच्या आर्थिक ताळेबंदावरही परिणाम होतो. पात्र ठरण्यात अपयशी ठरलेल्या संघांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून कोणतीही बक्षीस रक्कम मिळत नाही.
शिवाय, चौथ्या क्रमांकावरील संघाला कोट्यवधी रुपयांच्या बक्षीस रकमेची हमी दिली जाते. याचा सर्वात थेट परिणाम म्हणजे बक्षीस रकमेचे नुकसान. आयपीएलमध्ये बक्षीस रकमेची एक स्पष्ट रचना आहे.
प्लेऑफच्या प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक बक्षिसे दिली जातात. चौथ्या क्रमांकावरील संघालाही अंदाजे ₹6.5 कोटी मिळतात.
तिसऱ्या क्रमांकावरील संघाला अंदाजे ₹7 कोटी, उपविजेत्याला ₹13 कोटी आणि विजेत्या संघाला ₹200 दशलक्ष मिळतात.
पण मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्ससारख्या संघांसाठी प्लेऑफच्या आधीच बाहेर पडल्यामुळे त्यांना या बक्षीस निधीतून काहीही मिळणार नाही. याचा अर्थ ते थेट किमान ₹6.5 कोटी गमावतील.
संघाच्या मैदानातील कामगिरीचा थेट परिणाम त्याच्या मैदानाबाहेरील प्रतिमेवर होतो. जेव्हा एखादा संघ पात्र ठरू शकत नाही, तेव्हा त्याचे ब्रँड मूल्य कमी होते.
प्रायोजक अनेकदा पुढच्या हंगामासाठी कमी दरात करारांवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करतात. हे विशेषतः जर्सीवरील लोगो आणि भागीदारींच्या बाबतीत खरे ठरते.
एवढेच नाही तर, चाहत्यांचा सहभागही कमी होतो. कमी विजय म्हणजे कमी उत्साह. याचा थेट परिणाम जर्सी, कॅप्स आणि फॅन गियर यांसारख्या वस्तूंच्या विक्रीवर होतो.
कालांतराने अशा घसरणीमुळे संघाला बक्षीस रकमेत लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. प्लेऑफसाठी पात्र ठरल्याने मोठ्या सामन्यांच्या माध्यमातून अधिक महसूल मिळवण्याचे नवीन मार्ग खुले होतात.
स्पर्धेत पुढे जाणाऱ्या संघांना मोठ्या स्टेडियममध्ये खेळण्याची, तिकिटांचे जास्त दर आकारण्याची आणि अधिक प्रसिद्धी मिळवण्याची संधी मिळते. स्पर्धेतून बाहेर पडणारे संघ या फायद्यांना मुकतात.
प्रायोजकांना प्रसिद्धीच्या झोतात राहायला आवडते आणि प्लेऑफमुळे ते निश्चित होते. जेव्हा एखादा संघ पात्र ठरू शकत नाही, तेव्हा त्याचे केवळ सध्याचे उत्पन्नच बुडत नाही.
तर भविष्यातील सौद्यांवर वाटाघाटी करतानाही त्याला अडचणी येतात. स्पर्धेत दूरवर मजल मारणाऱ्या यशस्वी संघांमध्ये गुंतवणूक करण्यास ब्रँड्स अधिक इच्छुक असतात.
