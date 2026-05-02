पापण्यांची उघडझापसुद्धा ऐकू येते! जगातील सर्वात शांत ठिकाण कोणतं? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

विज्ञानकथा

जगात एक असे ठिकाण आहे जे इतके शांत आहे की तुम्ही तुमच्या पापण्यांची उघडझापसुद्धा ऐकू शकता. ही विज्ञानकथा नाही, हे खरं आहे.

ऑर्फील्ड लॅबोरेटरीज

मिनियापोलिसमधील ऑर्फील्ड लॅबोरेटरीजमध्ये एक विशेष खोली अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की, तुम्ही तुमच्या हृदयाचे ठोके, रक्तप्रवाह आणि तुमच्या पापण्यांची उघडझापसुद्धा ऐकू शकता.

शांत ठिकाण

ही खोली जगातील सर्वात शांत ठिकाण मानली जाते. येथील आवाजाची पातळी -२४.९ डेसिबल इतकी नोंदवली गेली आहे.

विलक्षण किमया

ही खोली केवळ एक खोली नाही. ही अभियांत्रिकीची एक विलक्षण किमया आहे. ही एका खोलीच्या आत असलेली दुसरी खोली असून, ती पोलाद आणि काँक्रीटच्या जाड थरांनी वेढलेली आहे.

स्प्रिंगचा आधार

कंपने टाळण्यासाठी संपूर्ण रचनेला स्प्रिंगचा आधार दिला आहे. तिच्या भिंतींना फायबरग्लासच्या खोल पट्ट्या लावल्या आहेत, ज्या ९९.९९% आवाज शोषून घेतात.

विचित्र अनुभव

या कक्षात बाहेरील आवाजाचा अभाव एक विचित्र अनुभव निर्माण करतो. लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या शरीरातून असे आवाज ऐकू येऊ लागतात जे सामान्यतः बाहेरील आवाजात दडपले जातात.

लोक

जसे की हृदयाचे ठोके, श्वासोच्छ्वास, पोटाची हालचाल आणि अगदी पापण्यांच्या हालचालीचा मंद आवाजसुद्धा. बहुतेक लोक या खोलीत ३० ते ४५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबू शकत नाहीत.

अनुभव

सभोवतालचा आवाज नसल्यामुळे, मेंदू आपली दिशा ओळखण्याची नैसर्गिक क्षमता गमावतो. अनेक लोकांना चक्कर येणे, दिशाहीन होणे आणि उभे राहण्यासही अडचण येणे असे अनुभव आले आहेत.

उद्देश

याचे कारण असे की, शरीर आपला तोल सांभाळण्यासाठी मंद प्रतिध्वनीवर अवलंबून असते. ही खोली शांततेच्या नावाखाली शिक्षा देण्याचे ठिकाण वाटत असली तरी, तिचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.

पातळी

कंपन्या मोटारसायकलपासून ते स्मार्टफोनपर्यंतच्या त्यांच्या उत्पादनांमधील आवाजाची पातळी तपासण्यासाठी तिचा वापर करतात.

उपयोग

तसेच, वैद्यकीय संशोधन, श्रवणयंत्रांची चाचणी आणि अंतराळवीरांना अंतराळातील शांततेसाठी तयार करण्याकरिताही तिचा उपयोग होतो.

