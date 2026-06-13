E85 पेट्रोल वापरल्यास मायलेज किती कमी होणार?

संतोष कानडे
E85 वापरल्यास वाहनाचे मायलेज सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत काही प्रमाणात कमी होईल, असं तज्ज्ञ सांगतात.
याचे मुख्य कारण म्हणजे इथेनॉलमध्ये पेट्रोलपेक्षा कमी ऊर्जा असते. E85 मध्ये 85 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असल्याने प्रत्येक लिटरमधून मिळणारी ऊर्जा कमी असते.
त्यामुळे समान अंतर कापण्यासाठी वाहनाला अधिक इंधनाची गरज भासू शकते.
काही अभ्यासांनुसार E85 वापरल्यास मायलेज 15 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.
मात्र हे वाहनाच्या इंजिन, तंत्रज्ञान आणि ड्रायव्हिंग पद्धतीवरही अवलंबून असते.
फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची इंजिने E85 साठी विशेषतः तयार केलेली असल्याने त्यांची कार्यक्षमता तुलनेने चांगली राहते.
जर E85 ची किंमत पेट्रोलपेक्षा लक्षणीय कमी असेल, तर मायलेज कमी असूनही खर्चात बचत होऊ शकते.
इथेनॉलचे ऑक्टेन मूल्य जास्त असल्यामुळे काही इंजिन्सना कार्यक्षमतेचा फायदा देखील मिळू शकतो.
म्हणून E85 वापरल्यास मायलेज कमी होण्याची शक्यता असली, तरी इंधनाचा खर्च, पर्यावरणीय फायदा आणि वाहनाची रचना यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.