औरंगजेबला हिंदू धर्मातल्या कोणत्या गोष्टी आवडायच्या?

संतोष कानडे
औरंगजेब हा कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक होता आणि इस्लामी कायद्यांचे पालन करण्यावर त्याचा भर असायचा.
तरीदेखील त्याच्या दरबारात अनेक हिंदू सरदार आणि अधिकारी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत होते
विशेषतः राजा जयसिंह प्रथम आणि इतर राजपूत सरदारांवर त्याने अनेक मोहिमांची जबाबदारी सोपवली होती.
काही ऐतिहासिक दस्तऐवजांनुसार त्याने काही हिंदू मंदिरे, मठ आणि पुजाऱ्यांना त्याने जमीन अनुदानेही कायम ठेवली होती.
रिचर्ड ईटन यांसारख्या इतिहासकारांनी अशा अनुदानांच्या नोंदींचा उल्लेख केला आहे
हिंदू धर्मातील तत्त्वज्ञान, ज्योतिष किंवा संस्कृत साहित्याबद्दल औरंगजेबला विशेष आकर्षण होते, परंतु ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
मात्र प्रशासन आणि राजकारणासाठी त्याने अनेक हिंदू परंपरा व स्थानिक प्रथा व्यवहारात स्वीकारल्या.
त्याच्या कारकिर्दीत अनेक हिंदू कारागीर, कलाकार आणि प्रशासकीय अधिकारी कार्यरत होते.
काही मंदिरे पाडणे आणि जिझिया कर पुन्हा लागू करणे यांसारख्या निर्णयांमुळे त्याची प्रतिमा वादग्रस्त राहिली आहे.
इतिहासातील उपलब्ध पुराव्यांनुसार "औरंगजेबाला हिंदू धर्मातील अमुक एक गोष्ट विशेष आवडायची" असा ठाम निष्कर्ष काढता येत नाही