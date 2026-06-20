एका बँक खात्यातून एका वेळी किती पैसे पाठवू शकता? जाणून घ्या नवा नियम...

Mansi Khambe

बँकिंग

आज बँकिंग पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे झाले आहे. मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि ऑनलाइन व्यवहारांमुळे लोकांना काही सेकंदात एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करता येतात.

Money Transfer limit

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ESakal

सायबर गुन्हेगारी

डिजिटल बँकिंगच्या आगमनाबरोबरच सायबर गुन्हेगारीतही झपाट्याने वाढ झाली आहे. यामुळेच बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करणे आणि इतर कोणत्याही मोठ्या व्यवहारांबाबत काही नियम स्थापित केले गेले आहेत.

Money Transfer limit

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ESakal

पैसे

अशा परिस्थितीत लोकांना अनेक प्रश्न पडतात, जसे की खात्यात किती पैसे ठेवता येतात, एका दिवसात किती रोख रक्कम जमा करता येते.

Money Transfer limit

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ESakal

बँक खाते

सर्वसामान्य लोकांच्या बँक खात्यांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची सायबर फसवणूक कशी केली जाते. एका वेळी बँक खात्यातून किती पैसे हस्तांतरित करता येतात?

Money Transfer limit

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ESakal

रक्कम

साधारणपणे, एका दिवसात UPI द्वारे बँक खात्यातून ₹1 लाख पर्यंत रक्कम हस्तांतरित केली जाऊ शकते. काही बँका आणि विशेष सेवांसाठी ही मर्यादा जास्त असू शकते.

Money Transfer limit

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ESakal

मर्यादा

याव्यतिरिक्त, बँका IMPS द्वारे ₹5 लाख पर्यंतच्या हस्तांतरणास परवानगी देतात, परंतु ही मर्यादा प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळी असू शकते.

Money Transfer limit

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ESakal

NEFT

NEFT द्वारे पैसे पाठवण्यासाठी RBI ने कोणतीही किमान किंवा कमाल मर्यादा निश्चित केलेली नाही. बँका स्वतःच्या मर्यादा ठरवू शकतात.

Money Transfer limit

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ESakal

RBI

मोठ्या व्यवहारांसाठी RTGS चा वापर केला जातो. यासाठी किमान ₹2 लाखांचे हस्तांतरण आवश्यक आहे. कमाल रकमेवर RBI ची कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु बँका स्वतःच्या मर्यादा ठरवू शकतात.

Money Transfer limit

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ESakal

मनी म्यूल

सायबर गुन्हेगार एकाच वेळी लाखो रुपये हस्तांतरित करत नाहीत. ते मनी म्यूल खात्यांचा वापर करतात. यामध्ये, फसवणुकीने मिळवलेले पैसे एका व्यक्तीच्या बँक खात्यात पाठवले जातात.

Money Transfer limit

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ESakal

कठीण

नंतर अनेक वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. यामुळे खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते.

Money Transfer limit

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ESakal

कपड्यांना खिसे लावण्याची प्रथा कधी सुरू झाली? त्याआधी लोक पैसे कसे ठेवत असत? वाचा इतिहास...

Attaching Pockets to clothes

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ESakal

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