एका बँक खात्यातून एका वेळी किती पैसे पाठवू शकता? जाणून घ्या नवा नियम...

Mansi Khambe
आज बँकिंग पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे झाले आहे. मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि ऑनलाइन व्यवहारांमुळे लोकांना काही सेकंदात एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करता येतात.
Money Transfer limit
ESakal
डिजिटल बँकिंगच्या आगमनाबरोबरच सायबर गुन्हेगारीतही झपाट्याने वाढ झाली आहे. यामुळेच बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करणे आणि इतर कोणत्याही मोठ्या व्यवहारांबाबत काही नियम स्थापित केले गेले आहेत.
Money Transfer limit
ESakal
अशा परिस्थितीत लोकांना अनेक प्रश्न पडतात, जसे की खात्यात किती पैसे ठेवता येतात, एका दिवसात किती रोख रक्कम जमा करता येते.
Money Transfer limit
ESakal
सर्वसामान्य लोकांच्या बँक खात्यांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची सायबर फसवणूक कशी केली जाते. एका वेळी बँक खात्यातून किती पैसे हस्तांतरित करता येतात?
Money Transfer limit
ESakal
साधारणपणे, एका दिवसात UPI द्वारे बँक खात्यातून ₹1 लाख पर्यंत रक्कम हस्तांतरित केली जाऊ शकते. काही बँका आणि विशेष सेवांसाठी ही मर्यादा जास्त असू शकते.
Money Transfer limit
ESakal
याव्यतिरिक्त, बँका IMPS द्वारे ₹5 लाख पर्यंतच्या हस्तांतरणास परवानगी देतात, परंतु ही मर्यादा प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळी असू शकते.
Money Transfer limit
ESakal
NEFT द्वारे पैसे पाठवण्यासाठी RBI ने कोणतीही किमान किंवा कमाल मर्यादा निश्चित केलेली नाही. बँका स्वतःच्या मर्यादा ठरवू शकतात.
Money Transfer limit
ESakal
मोठ्या व्यवहारांसाठी RTGS चा वापर केला जातो. यासाठी किमान ₹2 लाखांचे हस्तांतरण आवश्यक आहे. कमाल रकमेवर RBI ची कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु बँका स्वतःच्या मर्यादा ठरवू शकतात.
Money Transfer limit
ESakal
सायबर गुन्हेगार एकाच वेळी लाखो रुपये हस्तांतरित करत नाहीत. ते मनी म्यूल खात्यांचा वापर करतात. यामध्ये, फसवणुकीने मिळवलेले पैसे एका व्यक्तीच्या बँक खात्यात पाठवले जातात.
Money Transfer limit
ESakal
नंतर अनेक वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. यामुळे खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते.
Money Transfer limit
ESakal
Attaching Pockets to clothes
ESakal