एक्झिट पोल करण्यासाठी किती पैसे खर्च होतात?

Mansi Khambe

इतिहासाची पुनरावृत्ती

सध्या देशभरात बिहार निवडणुकांची चर्चा सुरू आहे. सर्वत्र लोक इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल की सरकार बदलेल यावर चर्चा करत आहेत. हे १४ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक निकालानंतरच कळेल.

एक्झिट पोल

निकाल जाहीर होण्यापूर्वी, एक्झिट पोल नावाचा एक पोल नेहमीच सादर केला जातो. तो सरकार स्थापनेचा अंदाज लावतो.

खर्च

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तो करण्यासाठी किती खर्च येतो किंवा तो कसा केला जातो?

मतदान

एक्झिट पोल नेहमीच निवडणुकीच्या दिवशी घेतले जातात आणि मतदान संपल्यानंतर ते फक्त टेलिव्हिजन आणि वर्तमानपत्रांमध्ये दाखवले जातात.

प्रश्न

कारण जेव्हा मतदार त्यांच्या मतपत्रिकांमधून बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना विविध प्रश्न विचारले जातात जे ते कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देतात.

डिझाइन

त्यांनी कोणाला मतदान केले याबद्दल त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. मतदान करणाऱ्या हजारो लोकांवर हे सर्वेक्षण केले जाते.

डेटाचे विश्लेषण

मतदानाच्या दिवशी गोळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर, मतदानाच्या शेवटच्या दिवसाच्या संध्याकाळी ते टेलिव्हिजनवर दाखवले जाते.

एक्झिट पोल

एक्झिट पोल नेहमीच अचूक नसतात. कधीकधी, एक्झिट पोल चुकीचे ठरतात आणि निकाल अपेक्षेपेक्षा उलट असतात. एक्झिट पोलचा संपूर्ण खर्च नमुना आकारावर अवलंबून असतो.

खर्च

नमुना आकार जितका मोठा असेल तितका खर्च जास्त असेल. नमुना आकार तो किती लोकांचा मतदान करेल यावरून निश्चित केला जातो.

किंमत

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या एजन्सीने ७०,००० लोकांवर एक्झिट पोल केला तर त्याची किंमत २५ ते ३ कोटी (३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) असेल.

अंदाज

जर हीच संख्या लाखो लोकांवर लागू केली तर त्याची किंमत ५ ते १० कोटी (१० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) असू शकते. हा फक्त एक अंदाज आहे.

