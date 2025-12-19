भाजपच्या खात्यात किती पैसे आहेत? मालमत्तेचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

Mansi Khambe

भारतीय जनता पक्ष

२०१४ च्या आधी आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाचा आर्थिक प्रवास हा भारतीय राजकीय निधीतील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक आहे.

BJP net worth

|

ESakal

श्रीमंत राजकीय पक्ष

कमी संसाधने असलेल्या अनेक राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या एका दशकात भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय पक्ष बनला आहे.

BJP net worth

|

ESakal

मालमत्तेत झपाट्याने वाढ

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार आणि अधिकृत उत्पन्नाच्या खुलाशांवरून २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यापासून पक्षाच्या उत्पन्नात आणि मालमत्तेत झपाट्याने वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.

BJP net worth

|

ESakal

उत्पन्न

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपची आर्थिक ताकद फारशी मजबूत नव्हती. २०१३-१४ च्या आर्थिक वर्षात पक्षाने एकूण उत्पन्न अंदाजे ₹६७४ कोटी घोषित केले.

BJP net worth

|

ESakal

मालमत्ता

या काळात भाजपची एकूण मालमत्ता अंदाजे ₹७८१ कोटी होती. त्यावेळी भाजप आणि काँग्रेससारख्या इतर राष्ट्रीय पक्षांमधील आर्थिक दरी आजच्यापेक्षा खूपच कमी होती.

BJP net worth

|

ESakal

सरकार

२०१४ मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर, भाजपचे उत्पन्न सातत्याने वाढत गेले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत, पक्षाचे घोषित उत्पन्न अंदाजे ₹२,३६० कोटींवर पोहोचले होते.

BJP net worth

|

ESakal

वाढ

२०१४ पूर्वीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ही २५० टक्क्यांहून अधिक वाढ होती. निवडणूक काळात भाजपच्या उत्पन्नात सर्वात मोठी वाढ दिसून येते.

BJP net worth

|

ESakal

सर्वाधिक उत्पन्न

२०१९-२० आर्थिक वर्षात, पक्षाने त्यांचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पन्न ₹३,६२३ कोटी नोंदवले. अलिकडच्या खुलाशांवरून असे दिसून येते की २०२३-२४ मध्ये भाजपचे उत्पन्न आणखी वाढून अंदाजे ₹४,३४० कोटी होईल.

BJP net worth

|

ESakal

भाजपची एकूण मालमत्ता

उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच भाजपच्या एकूण मालमत्तेतही आणखी वेगाने वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये अंदाजे ७८१ कोटी रुपये असलेली भाजपची एकूण मालमत्ता २०२२-२३ पर्यंत ७,०५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे.

BJP net worth

|

ESakal

खर्च

ही जवळजवळ नऊ पट वाढ दर्शवते की पक्षाने सातत्याने कमाईपेक्षा कमी खर्च केला आहे, वर्षानुवर्षे मोठा अधिशेष जमा केला आहे.

BJP net worth

|

ESakal

आर्थिक शक्तीगृह

२०१३-१४ आणि पुढील ११ वर्षांमधील तुलना स्पष्टपणे दर्शवते की भाजप राजकीय सत्तेत आल्यापासून, ते एक आर्थिक शक्तीगृह देखील बनले आहे.

BJP net worth

|

ESakal

मालमत्ता

२५०% ते ४००% पेक्षा जास्त उत्पन्न वाढ आणि ७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता यासह, पक्षाने भारतात राजकीय निधीमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे.

BJP net worth

|

ESakal

आयपीएल लिलावात खेळाडूची मूळ किंमत कशी ठरवली जाते? जाणून घ्या नियम...

IPL Auction

|

ESakal

येथे क्लिक करा